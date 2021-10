Dit zijn de leukste en handigste dingen die Siri voor je kan doen

Siri is jarig: de slimme assistent(e) van Apple bestaat 10 jaar. Wat kun je inmiddels allemaal met Siri doen?

4 oktober 2011. Apple-fanaten zitten waarschijnlijk zo rond deze tijd allemaal klaar achter hun computer. Apple gaat namelijk de opvolger van de goed ontvangen iPhone 4 onthullen, dus het is logisch dat deze opvolger indruk moet maken.

iPhone 4S

Dat is inmiddels precies tien jaar geleden en op het oog was de iPhone 4S die onthuld werd helemaal geen grote revolutie. Onder de glazen behuizing heeft Apple echter een hoop gedaan en ook de software werd verbeterd. Naast één grote feature die uiteindelijk tien jaar later nog steeds prominent aanwezig zou zijn op je iPhone.

Siri

Dat is natuurlijk Siri. Siri werd aangekondigd als het paradepaardje van de iPhone 4S. Phil Schiller deed de aankondiging en kondigde het gepast aan: “this is really cool.” En het was ook heel cool. Je telefoon kan door middel van jouw stem taken overnemen en je leven een stukje makkelijker maken. Elke iPhone-gebruiker heeft inmiddels Siri vast een aantal keren gebruikt, al is het maar om eens te proberen.

Daarom leek het ons eens leuk om te kijken naar een paar leuke features die Siri biedt aan iPhone-gebruikers. We gaan niet claimen dat je dit nog niet wist, maar misschien dat het je helpt. Alvast een tip: deze features werken het beste als je ‘Hey Siri’ hebt geactiveerd, zodat je je telefoon niet hoeft aan te raken maar gewoon “hey Siri!” kunt roepen.

Timers en wekkers zetten

Je wil gaan slapen en bedenkt je ineens dat je je wekker niet hebt gezet. Of je staat in de keuken en hebt met je vette vingers even iets nodig om een timer te zetten. Geen probleem, roep gewoon ‘hey Siri’ en voeg eraan toe dat je een wekker of timer wil zetten voor een x aantal minuten of een bepaalde tijd.

Notities toevoegen

Je kunt ook een soort dagboek bijhouden met Siri. Wat nou als je lekker in jezelf zit te mijmeren in de auto of een andere plek waar je je aandacht niet op je smartphone mag hebben en ineens denkt: dit moet ik opschrijven! Siri kan makkelijk een nieuwe notitie voor je aanmaken en alles wat je zegt wordt genoteerd. Door notities, niet door Apple. Geen zorgen.

Vrijwel alle Apple-apps

Klokzaken en notities zijn misschien wel een beetje dingen die ondergetekende vaak doet en daarom uitlicht, want eigenlijk kun je met elke app die ingebouwd zit in iOS wel de boel met Siri bedienen. Snel naar je pinpas om met Apple Pay te betalen, je huis bedienen in Apple Home, het weer checken of pijlsnel een locatie in de navigatie invoeren, het kan allemaal met Siri. Van grote tot kleine taken: je kunt zelfs vragen om je zaklamp aan te zetten. Los van het feit dat je dat alleen nodig hebt als je de telefoon toch al vasthebt en de sneltoets op je homescherm zit.

Een speciale vermelding voor Siri in Apple CarPlay, omdat Siri daar misschien wel essentieel is. CarPlay is immers zo gebouwd dat je er met je tengels vanaf blijft voor gedetailleerde taken, maar je kunt bijvoorbeeld wel je navigatie instellen met Siri en berichten beluisteren en zelfs door te dicteren beantwoorden met Siri. Sommige auto’s hebben zelfs een aparte knop op het stuur die als Siri-knop fungeert wanneer CarPlay actief is.

Non-Apple apps

Apple kan natuurlijk makkelijk Siri inspelen op hun eigen apps, maar integratie met andere grote apps is ook steeds normaler. Je kunt tegenwoordig iemand een berichtje sturen en specifiek aangeven dat het via WhatsApp moet. Als je snel wil opzoeken wie de eerste president van de VS was, vraag het en het wordt binnen een oogwenk gegoogeld. Er zijn natuurlijk een hoop apps waar Siri geen taken voor je kan uitvoeren, maar je kan Siri wel voor vrijwel elke app vragen of die hem even opent. Dan hoef je niet in al je menu’s je een ongeluk te zoeken.

Kleine taken

Er is ook een breed scala aan taken wat Siri gewoon even voor je doet. Of je wil even snel één kilometer kan omzetten naar één mijl of wat de huidige koers van de dollar is ten opzichte van de euro voor buitenlandse betalingen. Wil je een dobbelspel spelen maar je hebt geen dobbelsteen? Siri kan fungeren als dobbelsteen en je krijgt een willekeurig getal. Je kunt zelfs vragen voor twee dobbelstenen. Yahtzee-fanaten hebben er wellicht minder aan, want daar ligt wel de grens.

(On)gein

Ten slotte wat waarschijnlijk iedereen wel eens aan Siri heeft gevraagd. Apple heeft namelijk geprobeerd om wat (onderbroeken)humor toe te voegen in sommige situaties. Vraag Siri om een mop te vertellen en er gebeurt zoiets als dit:

Siri kan bijvoorbeeld ook beatboxen, of vraag bijvoorbeeld eens of ‘ie een liedje kan zingen. Ook vragen ‘wie is de beste assistent’ kan op geinige antwoorden eindigen. Als je je echt dood verveelt, kan je een volledig gesprek hebben met Siri. Wie zijn wij om te oordelen.