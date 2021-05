Dit zijn de Samsung Galaxy Tab S7 FE en A7 Lite - Apparata

Samsung heeft twee nieuwe tablets voor je. Dit zijn de gloednieuwe Samsung Galaxy Tab S7 FE en A7 Lite.

Met deze twee nieuwe tablets is het portfolio van de Zuid-Koreaanse techgigant op het gebied van tablets weer een beetje meer uitgebreid. Beide tablets hebben hun eigen unieke sterke punten. De Tab S7 FE is meer gericht op entertainment op een groot scherm, terwijl de A7 Lite tablet in de wat meer betaalbare categorie zit.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE heeft een 12.4-inch display en krijgt standaard de S Pen meegeleverd om het scherm mee te bedienen. Sluit een Samsung DeX en een Book Cover Keyboard er op aan en je kunt de tablet ook als laptop gebruiken. De tablet is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green en Mystic Pink. De prijs ligt op € 649,- en vanaf 18 juni is de tablet in Nederland verkrijgbaar.

Aan de andere kant van het spectrum zit de Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Deze tablet heeft een 8.7-inch groot display. Standaard beschik je over 32 GB opslag, wat uit te breiden is tot maximaal 1 TB met een MicroSD-kaartje. De Galaxy Tab A7 Lite is tevens compatible met 15 W snelladen. Net als bovenstaande tablet, is de Tab A7 Lite vanaf 18 juni verkrijgbaar in Nederland. De prijs ligt op € 169,- en de tablet komt in de kleuren Grey en Silver.