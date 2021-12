Dít zocht men op Google tijdens en na overwinning Verstappen

Nederlanders wilden tijdens en na de race natuurlijk zo veel mogelijk begrijpen van de magistrale overwinning van Max Verstappen. Wat leverde omtrent F1 en Verstappen de meeste resultaten op als je het Google vraagt?

Niks verbindt een land als Nederland meer dan sportoverwinningen. Gisteren zetten we al onze problemen opzij om hopelijk te kunnen genieten van Max Verstappen die voor het eerst de F1-titel binnenhaalt. Zoals je waarschijnlijk hebt meegekregen lukte dat. Euforie alom.

Google

Er zijn mensen die elke race op de voet volgen, maar er zijn ook genoeg mensen die de F1-race in Abu Dhabi voor het eerst hebben gezien. Als je Olav Mol dan hoort over undercuts, DRS en Safety Cars, denk je waarschijnlijk dat ‘ie Chinees praat. Gelukkig kun je makkelijk even zoeken op Google en snap je het direct. De wondere wereld van technologie.

Google deelt aan Nu.nl de zoektermen die Nederland vooral gebruikte tussen 13:45 en 15:45, van start tot finish van de race. Het resultaat zal je wellicht verbazen.

Verstappen vriendin

De meest gezochte term omtrent Max Verstappen op Google is namelijk ‘Verstappen vriendin’. De huidige liefde van de Nederlandse coureur kwam meermaals in beeld omdat zij natuurlijk aanwezig was, maar wie is het? Voor wie zich dat nog steeds afvraagt: dat is Kelly Piquet, dochter van ex-F1 coureur Nelson Piquet en de ex van F1-coureur Daniil Kvyat. De Braziliaanse bevestigde vroeg in 2021 dat zij en Verstappen aan het daten zijn en dat is sindsdien zo gebleven.

DRS

We hadden het net al over DRS en dat blijft volgens de cijfers van Google ook een veel gestelde vraag te zijn in de race tussen Verstappen en Hamilton. Ook dat leggen we dan nog even snel uit: Drag Reduction System is een elektronisch bedienbare klep achterop de vleugel van de auto die op bepaalde rechte stukken open gaat wanneer het gat tot de voorganger kleiner is dan een seconde. Dit geeft de achterste auto een voordeel en dus kan deze inhalen. Wanneer bijvoorbeeld Verstappen DRS heeft, betekent het dat de klep open mag op het rechte stuk en hij een voordeel heeft over Hamilton.

Protest en laatste ronde

Zoals je waarschijnlijk ook wel weet, verliep de laatste ronde tegen ieders verwachting in. Er is momenteel een heisa gaande rondom Mercedes en of zij gaan protesteren of niet en ook dat vroeg men zich af. Na de race en de winst van Verstappen werd dus veel de term ‘protest’ opgezocht op Google. Toen de heisa kalmeerde, wilde men de euforie van de laatste ronde nogmaals ervaren en werd de term ‘laatste ronde’ ook veel gebruikt.