Doctor Strange 2 trailer nu voor iedereen te zien

In eerste instantie moest je naar Spider-Man: No Way Home kijken, maar nu is de Doctor Strange 2 trailer online voor iedereen.

Jij bent misschien klaar met het Marvel universum, maar Marvel niet met jou. Beetje flauw natuurlijk, maar de komende jaren zit je echt wel gebakken met nieuwe films uit het superhelden universum. Deze kerst kun je naar Spider-Man: No Way Home kijken, terwijl in de lente van volgend jaar Doctor Strange 2 kunt zien.

De trailer van de film is nu online gedeeld. Bezoekers van de film Spider-Man: No Way Home konden de trailer al een paar dagen eerder bekijken. Deze werd getoond na afloop van de credits in de bioscoop. Je had dus wel moeten blijven zitten om de trailer te zien. Maar het is altijd aan te raden om te blijven zitten bij een Marvel-film na de credits. Vaak is het niet voor niets..

De eerste Doctor Strange verscheen in 2016 en in 2022 komt dus het tweede deel. Vanaf 7 mei verschijnt de film in bioscoop. Dat is de Amerikaanse datum. Verwacht echter een Nederlandse release op of rond diezelfde datum. In Doctor Strange 2 keert acteur Benedict Cumberbatch terug als de befaamde dokter. Ook is actrice Xochitl Gomez te zien als Miss America.