Dogecoin komt met wijziging. Elon Musk spreekt steun uit! - Apparata

De digitale munt Dogecoin komt met een wijziging. Elon Musk reageert daarop en spreekt direct zijn steun uit.

Elon Musk kennen we als een fan van Dogecoin. Meerdere keren heeft hij zijn enthousiasme geuit. Vaak doet hij dat via Twitter, zijn favoriete medium. Dogecoin komt nu met een tariefswijziging en de Tesla CEO zegt daarop dat het belangrijk is om het te ondersteunen.

Dogecoin wijziging

De ontwikkelaar van de munt komt met een voorstel en zegt dat: “Dit document stelt een nieuwe vergoedingsstructuur en beleid voor Dogecoin Core voor, die geleidelijk op het netwerk moet worden geïmplementeerd via meerdere softwarereleases”. Het voorstel werd afgelopen weekend ingediend door Ross Nicoll van Dogecoin en plaatste op Twitter dat het voorstel voor het wijzigen van de Dogecoin-vergoeding is ingediend.” Musk antwoordde snel op zijn tweet en sprak zijn steun uit.

The Dogecoin fee change proposal is up! https://t.co/nYRahWVJoY — Ross Nicoll (@JRossNicoll) June 27, 2021

Vergoedingsbeleid

Op Reddit legt de ontwikkelaar van de munt uit dat hij dit aan alle Dogecoin-belanghebbenden voorstelt om de gemiddelde vergoedingen 100x te verlagen voor standaardtransacties in de Dogecoin-keten. Hiernaast ook de volledige controle over alle aspecten van vergoedingen tussen miners en node-operators te verdelen, minder te vertrouwen op kernontwikkeling en een functionele (kleine) gratis transactie terug te brengen ruimte die stimuleert om het netwerk gezond te houden.

Hiermee lijkt Dogecoin te luisteren naar de gebruikers (en Musk). In mei van dit jaar begon Musk namelijk berichten te plaatsen over Dogecoin en hoe het systeem beter moet. Waaronder de systeemtransacties. Hij zei toen ook dat iedereen hierbij kan helpen. Heb je idee? Plaats het dan op Github of op het Dogecoin Reddit- forum. Nou, dat is veel gedaan en hier zijn veel nieuwe ideeën opgedaan. Et voilà, zie hier het resultaat met deze wijziging.