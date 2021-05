Dogecoin schiet omhoog, laat crypto wisselkantoor crashen - Apparata

De vraag naar Dogecoin was enorm met een plotselinge stijging tot gevolg. Een bekende crypto wisselkantoor ging zelfs even op zwart.

De afgelopen dagen zat het hondje rustig in zijn mand, maar nu is hij door het dolle heen. We hebben het natuurlijk over de cryptomunt Dogecoin. Vandaag maakt de cryptocurrency opeens een keiharde stijging. Een voorlopig hoogtepunt werd bereikt halverwege de middag. Toen tikte Dogecoin een koerswaarde aan van ruim 0,48 eurocent. Of 0,60 cent omgerekend in dollars. Hoe dan ook een record.

Crypto wisselkantoor Robinhood kreeg zelfs te maken met een crash. De website van het platform lag er even uit. Al gauw hadden ze de boel weer online, waardoor men weer Dogecoin en andere crypto kon kopen via deze partij.

Update: Crypto trading is now fully restored. We know some customers may have experienced intermittent issues earlier. We’ll continue to monitor the situation closely and we’re sorry if you were impacted. Please contact us if you have outstanding issues. https://t.co/adhugIHVGR — Robinhood Help (@AskRobinhood) May 4, 2021

Elon Musk heeft bekendgemaakt dat hij op 8 mei Dogecoin wil benoemen tijdens zijn televisieoptreden bij Saturday Night Live. Wellicht dat dit voor een stijging heeft gezorgd. Wat dat betreft kun je ervan uitgaan dat er op 8 mei weer wat gebeuren met Dogecoin. Dit is overigens geen financieel advies. Wees ontzettend voorzichtig, zeker met deze meme cryptomunt. Het is overigens niet de eerste keer dat Dogecoin ervoor zorgt dat Robinhood plat komt te liggen. Tijdens een eerdere stijging was dit ook al het geval.