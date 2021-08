Dogecoin verdienen door een spelletje te spelen

Afbeelding via Dogemom

Door een spelletje te spelen genaamd Dogemon Go kan je nu Dogecoins verdienen.

Een nieuwe stap in de crypto- wereld: crypto’s verdienen door een spelletje te spelen. Afgelopen jaar was er natuurlijk een gigantische hype over de op een meme gebaseerde digitale valuta Dogecoin. En een team van ontwikkelaars speelt hier nu handig op in door er een spel op te baseren.

Met Dogemon Go Dogecoin verdienen

Ja, de augmented reality (AR) mobiele game genaamd “Dogemon Go” lijkt veel op Pokémon Go. En net als in dat spel kunnen spelers virtuele personages vangen die “Dogemons” worden genoemd en terwijl personages een niveau hoger komen, kunnen ze Dogecoin verdienen voor beloningen. De cryptogemeenschap ving vorige maand een vleugje van het Dogemon Go-spel op toen de officiële Twitter-pagina van het project begon te tweeten over het nieuwe spel.

Het bedrijf achter de mobiele AR-game heeft onlangs onthuld dat de game is gelanceerd voor iOS-apparaten en dat er momenteel een Android-applicatie wordt gebouwd. De laatste is er dus op dit moment nog niet. De website van het project verwelkomt bezoekers van het spel en bevat ook een kaart van het AR-speelveld. Op de website staat:

‘Begin nu en vang je eerste Dogemon. Combineer de speelervaring met je favoriete Dogemons. Begin vandaag nog met het vangen van Dogemons en als je een geweldige trainer bent, kun je cryptocurrency als prooi vinden. De Dogemons wachten op je – begin nu en vang ze allemaal!’

Applicatie in de App store

Er zijn nog geen reviews over de app. Dat is natuurlijk logisch, omdat de app er pas in staat. Wat we wel weten is dat het spel is ontwikkeld door een programmeur genaamd Shemie Suarez. Op de website kan je ook een trailer bekijken van het spel. Indien je het spel zou willen spelen, dan moet je inloggen via een Google-account, Facebook-account of de optie om gebruik te maken van een Apple ID.

Gat in de markt of weer een slap aftreksel van een bedrijf om mee te liften op het succes van Dogecoin? We zullen het de aankomende weken zien aan de downloadcijfers.