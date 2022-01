Don’t Look Up blijkt record brekende monsterhit te zijn op Netflix

Afbeelding via Netflix

Don’t Look Up domineert Netflix in een ongekend aantal landen en met een ongekend uithoudingsvermogen. Dit zijn de cijfers.

Iedereen heeft het de laatste weken over Don’t Look Up en dat vindt Netflix maar al te fijn. De satirische film over klimaatverandering, achterbakse politiek en de natuur van menselijkheid domineer namelijk de streamingdienst en verpulvert records. De afgelopen week staat de film in bijna 90 landen (waaronder de Benelux) steevast op nummer 1. Het komt zelden voor dat een film unaniem zo goed bekeken wordt.

Don’t Look Up domineert Netflix

De film moest eventjes op stoom komen. Na de release op Netflix op 9 december waren de critici verdeeld over de kwaliteit van de film. De vlijmscherpe satire werd geroemd en bekritiseerd; de politieke boodschap van de film ook.

Maar vanaf 25 december werd het sneeuwbaleffect zichtbaar. De film staat volgens FlixPatrol sinds die dag (en nu nog steeds) keihard op nummer 1 best bekeken film ter wereld op Netflix. Volgens FilmUpdates is het zelfs de beste week voor een film op Netflix ooit met 152 miljoen uur gestreamde Don’t Look Up-pret.

Adam McKay’s #DontLookUp starring Jennifer Lawrence and Leonardo DiCaprio has recorded the biggest week of views in Netflix history with more than 152 million hours streamed. pic.twitter.com/gs9OO53r0E — Film Updates (@FilmUpdates) January 4, 2022

Het feit dat de film zo spraakmakend en satirisch is, heeft Netflix absoluut in de hand gespeeld. Kijkers hebben het over de absurdistische kijk op de mensheid en zo gaat het vuurtje snel lopen. Het zal ook niet tegenwerken dat Hollywood-koning Meryl Streep, Hollywood-prinses Jennifer Lawrence en Hollywood-god Leonardo DiCaprio de hoofdrollen vertolken.

Kortom, iedereen heeft het over en kijkt naar de mijns inziens briljante film over allerlei hete onderwerpen van dit moment. En dat het geheel ook nog eens uitzonderlijk hilarisch is, maakt de bittere pil die de film verkoopt net iets gemakkelijker te slikken.