Doorloop deze stappen bij verkoop van je oude telefoon

Vaak levert je oude telefoon nog aardig wat geld op, maar doorloop eerst deze cruciale stappen voordat je hem weg doet!

Wat cash of korting op je nieuwe smartphone, dat is altijd fijn. Daarom verkopen veel mensen hun oude smartphone. Het is wel heel belangrijk om een aantal snelle en eenvoudige controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat je al je gegevens meeneemt en je digitale accounts niet blootstelt.

Cruciale stappen verkoop telefoon

Het zou toch verschrikkelijk zijn als iemand anders in het bezit van je foto’s komt. Of van je paswoorden. Daarom hebben wij hieronder een paar handige stappen beschreven om dit te voorkomen.

Back-up

Simpel, maar veel mensen vergeten het. Maar een back-up, zodat je dit mee kan nemen naar je nieuwe smartphone. Dat is ook zo voor je apps, dan kan je direct weer inloggen op je nieuwe apparaat.

Het is de moeite waard om je belangrijkste apps door te nemen om ervoor te zorgen dat er een back-up wordt gemaakt van alles in de cloud of op een ander apparaat. Denk vooral ook aan je kostbare foto’s en video’s (Apple Photos, Google Photos of services zoals Dropbox kunnen hiervoor zorgen). iPhones en Android-telefoons worden geleverd met ingebouwde back-upservices die veel van dit voor je kunnen regelen.

Tweefactorauthenticatiecodes

Deze manier voor authenticatie wordt steeds meer gebruikt. Logisch, want het is heel veilig. Het betekent dat andere mensen niet met alleen je gebruikersnamen en wachtwoorden in je accounts kunnen komen. Deze extra beveiligingsmaatregel kan echter problemen veroorzaken wanneer je van apparaat wisselt. Je telefoon is namelijk je sleutel voor toegang.

Als je een app gebruikt om tweefactorcodes te genereren, moet je deze app op je nieuwe telefoon instellen om ervoor te zorgen dat je gewoon toegang kunt blijven krijgen tot je accounts.

Meld je af

Het is een goed idee om uit te loggen bij apps voordat je ze opnieuw instelt. Dit is niet strikt noodzakelijk voor bepaalde apps, maar het is een goed idee om zoveel mogelijk apps uit te loggen en te deactiveren voordat je je oude telefoon achterlaat, om de overgang naar je volgende apparaat te vergemakkelijken.