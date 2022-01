Draadloze lader Pozio Cradle is een must op je bureau

Voorgesteld op CES 2022 is de slimme draadloze lader Cradle van het merk Pozio. Dit moet je erover weten.

Een draadloze lader is toch gewoon zo’n ding waar jij je smartphone op zet of in plaatst en je telefoon gaat laden? Ja, maar het kan nog slimmer. Het merk Pozio heeft een slimme innovatie bedacht als het gaat om de draadloze lader met de Cradle.

Iedere moderne smartphone is uitgerust met een slimme assistent. Met Apple is dat Siri en op Android is dat de Google Assistant. Zodra je de telefoon in de lader plaatst, staan de assistenten op standby. Zo kunnen ze snel reageren op een commando. Maar misschien zit je helemaal niet te wachten op een smartphone die extra standby is op zo’n moment. Daar komt de Pozio Cradle in beeld.

Deze draadloze lader is uitgerust met technologie dat doet denken aan actieve ruisonderdrukking. Plaats je telefoon in de houder en de microfoon wordt geblokkeerd. Je smartphone kan zo niet meekrijgen welke gesprekken je voert in de ruimte waar het toestel zich begeeft. Bovendien is het apparaat uitgerust met een feature waardoor de blokkade voor 30 seconden kan worden opgegeven. Daarmee kan de smartphone toch weer meeluisteren en kun je zo een commando geven.