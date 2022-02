Draag je Bitcoin wallet gewoon om je nek

Tip. Stop niet te veel geld in deze hardware wallet, want je wil niet met een overval veel geld verdienen

Het is oppassen geblazen wat je draagt tegenwoordig. Een duur horloge, een mooi sierraad. Er zijn genoeg gekken op straat die het op je gemunt kunnen hebben. Wat dat betreft is dit modeaccessoire niet heel veilig. Het is een hardware wallet van Ledger, ontworpen in samenwerking met Fendi. Je kunt de wallet als een ketting om je nek dragen.

Niet-kenners zullen geen flauw idee hebben wat jij nou om je nek hebt hangen. Maar iedereen die bekend is met Ledger herkent het logo en zal misschien wat anders denken. In de hardware wallet kun je allerlei cryptocurrency zoals Bitcoin, Ethereum en meer opslaan.

Ledger hardware wallet

Normaal gesproken bewaar je een hardware wallet op een veilige plek, deze ketting van Ledger en Fendi is wat dat betreft het tegenovergestelde. Laten zien wat je hebt en niemand bang zijn voor wat anderen er eventueel van vinden. De ketting kost 149 dollar en is vanaf juni te bestellen via Fendi. Je kunt kiezen uit een Baguette stijl ketting of het O Lock design. Beide ontwerpen komen van de hand van Silvia Venturini Fendi. Het is weer eens wat anders.