Drive to Survive seizoen 4 is een tegenvaller?

Morgen mag je zelf oordelen als Drive to Survive seizoen 4 verschijnt op Netflix. Maar de recensies klinken niet veelbelovend.

De glitter en glamour wereld van de Formule 1 heeft sinds een aantal jaren een podium gekregen op Netflix in vorm van Drive to Survive. Morgen verschijnt het vierde seizoen dat 2021 in kaart brengt. Natuurlijk het seizoen van Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Maar kijk niet te veel uit naar to Survive seizoen 4 als je hoopt op gigantisch veel aandacht voor Max en Lewis. De eerste recensies klinken niet heel veelbelovend van media die het nieuwe seizoen al hebben gezien. Van tevoren was al bekend dat Max Verstappen een hekel heeft aan Drive to Survive. Hij verleent dan ook geen medewerking aan de show. Dat maakt het voor de programmamakers ook moeilijk om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen. Je hebt een fantastische film, maar de hoofdrolspeler heeft geen zin om op te draven. Zo voelt het een beetje.

Red Bull Racing teambaas Christian Horner is wel veelvuldig te zien in het vierde seizoen. Hij voert het woord voor Max Verstappen, wat dat betreft. Maar dat geef took een eentonig beeld. Kortom, het vierde seizoen van Drive to Survive zal weer een mix aan verhaallijnen bevatten. Een epische terugblik vanuit het perspectief van Verstappen zit er echter niet in. En dat is best jammer.