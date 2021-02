Dronken-modus voor smartphone voorkomt gênante appjes - Apparata

Een nieuwe dronken-modus kan voorkomen dat je je smartphone voor typische gênante dronkendoeleinden gebruikt.

Een relatief onbekend smartphonemerk patenteert recentelijk een briljante uitvinding. De dronken-modus voorkomt dat een dronkaard zijn smartphone voor gênante doeleinden gebruikt. Daarmee verandert de smartphone in fort knox en kun je zonder zorgen van het padje. De volgende ochtend hoef je alleen maar een nuchterheidstest te volbrengen en alles is weer normaal. Zo werkt het.

Dronken-modus voor smartphone

Als je een avondje flink gaat stappen kan een reeds gepatenteerde dronken-modus je allerlei gênante momenten besparen door je smartphone op slot te zetten. De Chinese fabrikant Gree Electronics bedacht het concept en wil dit in hun smartphones bakken, zo meldt MyDrivers (via AndroidAuthority).

Het gaat als volgt in zijn werk:

Bepaal de regels voor de dronken modus en kies welke smartphone functies geblokkeerd worden.

Voordat je los gaat zet je de modus aan. Niet vergeten!

Eenmaal terug op aarde kun je een nuchterheidstest doen, alvorens de modus weer uitgeschakeld wordt.

Die ‘regels’ kunnen je sociale leven flink redden. Neem bijvoorbeeld WhatsApp; mensen sturen zelden nuttige appjes als ze dronken zijn. In dat geval zal je ex tevens uitzonderlijk blij zijn met de dronken-modus. Ook zou de user interface versimpeld worden.

Het is niet helemaal duidelijk hoe diep de modus gaat. Zou je bijvoorbeeld alleen gevoelige nummers (die van je baas, je ex, je schoonmoeder) kunnen blokkeren? Het medium suggereert een feature waarbij je smartphone contactgegevens op het startscherm toont. Mocht je ‘verdwalen’, dan kunnen hulpverleners je gemakkelijk naar huis rollen.

Anderzijds moet je natuurlijk altijd het noodnummer kunnen bellen. En hoewel verschrikkelijke selfies onvermijdelijk zijn, moet je camera het voor eventuele grappige momenten toch wel blijven doen.

Praktisch zal het voor ons overigens niet zozeer uitmaken hoe het werkt; het Chinese merk is behoorlijk onbekend en de feature lijkt niet snel naar ons te komen. Gelukkig zijn er enkele apps die een vergelijkbare service bieden. Toch zou het stiekem heel erg tof zijn als ook westerse fabrikanten (of zelfs Google’s Android) de feature implementeren om gênante momenten te voorkomen. Of je drinkt een colaatje, dan heb je überhaupt geen software nodig, natuurlijk!