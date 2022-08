DualSense Edge is gloednieuwe aanpasbare PS5-controller

PlayStation heeft op Gamescom een nieuwe PlayStation 5 controller gepresenteerd. De DualSense Edge!

Voor het eerst is er een aanpasbare controller door Sony uitgebracht voor de PlayStation 5. Deze nieuwe controller komt te bestaan naast de gebruikelijke DualSense controller van de console.

De gevoeligheid van de knoppen zijn in te stellen naar eigen smaak. Ook kun je de hoogte aanpassen van de joysticks. Op deze manier is de controller helemaal naar je eigen hand te zetten.

Je herkent de nieuwe DualSense Edge aan zijn afwijkende kleuren ten opzichte van een gewone controller. Voor de rest lijkt de controller qua uiterlijk aardig op het oorspronkelijke model. Opladen verloopt bijvoorbeeld net als met de reguliere controller via USB-C.

Het is nog niet bekend wat de nieuwe controller moet gaan kosten. Een reguliere PlayStation 5 controller heb je voor zo’n zeven tientjes. Kijk er niet gek van op als de adviesprijs van deze DualSense Edge 100 euro of meer gaat zijn. Hopelijk is de kwaliteit van dit exemplaar wel in orde. In het verleden heeft Sony al veel klachten ontvangen met betrekking tot de DualSense. Denk aan vibratiemotoren die veel geluid maken of knoppen die al snel stuk gaan.

De onthulling van de controller vond plaats op Gamescom. Het event in Duitsland is momenteel gaande. Check de video hieronder om de controller in detail te bekijken.