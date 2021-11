Duitsland volgt Nederland met uitrollen nieuwe technologie

Duitsland merkte de noodzaak voor een systeem wat we in Nederland inmiddels al een tijdje kennen.

Als er iets echt mis gaat, zou je een luchtalarm kunnen horen. Verspreid over het land staat er een groot aantal sirenes die in geval van nood kan waarschuwen. Een wat oud systeem, daarom wil de overheid dat het binnenkort volledig wordt vervangen door NL-Alert.

NL-Alert

Bij NL-Alert wordt er een berichtje verstuurd op je mobiele telefoon. Je hebt vast al wel eens een controlebericht gekregen. Het voordeel van NL-Alert is echter dat er plaatselijk en specifiek gemeld kan worden wat er is en wat je moet doen. Zo krijg je bij bijvoorbeeld een grote brand de melding om ramen en deuren dicht te houden, maar alleen als je in de gevarenzone van de brand zit. De uitrol kent nog een paar haken en ogen, maar over het algemeen kunnen we er over niet al te lange tijd waarschijnlijk volledig mee aan de slag.

Duitsland

In ieder geval is het systeem van cell broadcast een inspiratie voor andere landen. Zo ook Duitsland. Bij onze Oosterburen ging het halverwege dit jaar nogal mis met overstromingen en zijn mensen omgekomen omdat ze overvallen werden door het water. Met een NL-Alert-achtig systeem zou je mensen beter preventief hebben kunnen waarschuwen. Daarom heeft het bestuur van Duitsland de mogelijkheid tot cell broadcast, datgene wat een alert-bericht aanstuurt, goedgekeurd.

Of er een direct verband is tussen de grote uitrol van NL-Alert in Nederland en de beslissing in Duitsland is niet bekend. Wanneer de Duitse versie uitrolt is niet bekend.