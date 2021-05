Durf jij deze confronterende Android achtergrond in te stellen? - Apparata

Geen foto van je geliefde, je auto of een mooie natuurfoto. Maar een Android achtergrond die de confrontatie aangaat.

Anno 2021 is het gebruik van je smartphone steeds meer een thema. OnePlus gooit het over een creatieve boeg met de introductie van Digital WellPaper. Het merk had natuurlijk al in OxygenOS ingebakken dat je je app-gebruik in de gaten kunt houden. Met Digital WellPaper zetten ze de volgende stap.

Android achtergrond met een twist

Digital WellPaper zorgt ervoor dat je een confronterende Android achtergrond kunt instellen. Het is een live achtergrond, dat gebaseerd is op de apps die je het vaakst op je smartphone gebruikt. De app brengt zes categorieën (Social, Lifestyle, Communication, Entertainment, Gaming, Information and Business, Tools) terug in zes verschillende kleuren.

Met deze feature hoopt OnePlus een stukje bewustzijn te creëren. Je ziet de kleuren van je meest gebruikte apps op de achtergrond, wat een beetje confronterend kan zijn. Aan de andere kant interesseert het je misschien niets en kun je die verschillende kleuren wel waarderen.

OneLab, de experimentele software tak van OnePlus, heeft Digital WellPaper bedacht. Je hebt niet een OnePlus smartphone nodig om Digital WellPaper te kunnen gebruiken. Het is een app, te vinden in de Google Play Store. De enige vereiste is dat je minimaal Android 7.0 draait.