Duurste Mac Studio kost bizar veel en kun je nu bestellen

wat krijg je voor dat geld? We laten het je zien. De duurste Mac Studio!

De deze week aangekondigde nieuwe Mac-producten zijn vanaf vandaag te bestellen. De Mac Studio was de ster van de show en dit kost de computer als je kiest voor de duurste configuratie. De prijs is, zoals je al in de titel hebt kunt lezen, niet mals.

Meer dan 9.000 euro kost de duurste Mac Studio. 9.229 euro om precies te zijn. De krachtige Mac is dan uitgerust met de kersverse Apple M1 Ultra met 20‑core CPU, 64‑core GPU en 32‑core Neural Engine. Verder heb je 128 GB centraal geheugen en maar liefst 8 TB SSD‑opslag. Kortom, met deze computer kun je wel even vooruit als professional.

Door software en randapparatuur aan te vinken kun je de prijs nog verder opdrijven. Maar dat is een beetje valsspelen. De Mac Studio zelf kost in elk geval in de duurste configuratie meer dan 9.000 euro. In het verleden hebben we duurdere topcomputers gezien van Apple, maar die waren dan ook uitgerust met een chipset van een ander merk. Door de eigen M1-chip te gebruiken kan Apple deze computer voor een prijs van minder dan 10.000 euro aanbieden. Maar wie houden we voor de gek. Meer dan 9.000 euro voor een computer is het nog steeds belachelijk veel geld uiteraard. Een scherm, muis en toetsenbord moet je er nog zelf bij aanschaffen.