Duurste nieuwe iMac M1 nu te configureren - Apparata

Het is sinds kort mogelijk om alle opties aan te vinken op de iMac M1, maar wat is dan precies de duurste? We hebben het antwoord voor je.

Toen Apple onlangs nieuwe producten aankondigde, was het nog niet mogelijk om meteen los te gaan in de configurator. De nieuwe iMac M1 was bijvoorbeeld pas vanaf 30 april te bestellen. Het was alleen mogelijk om naar de basis configuratie te kijken. Echter, nu is de configurator online en kan het samenstellen echt beginnen.

We hebben de duurste iMac M1 voor je samengesteld. Eens kijken wat dit moet kosten bij Apple. Het begint met de Apple M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine. Vanuit daar kan het configureren beginnen. Om tot de duurste Apple Mac M1 te komen kies je voor 16 GB werkgeheugen in plaats van 8 GB. Daarnaast kiezen we natuurlijk voor de maximale 2 TB opslag. Qua hardware kun je niet meer opties aanvinken. Er zijn wel randzaken zoals software of een losse muis dat de prijs nog verder kan opdraven. Maar dat laten we even buiten beschouwing.

Daarmee komt het prijskaartje op 2.819 euro voor deze killer Mac. De duurste Apple Mac M1 heeft bovengenoemde hardware in combinatie met een 24-inch 4.5k Retina-display. Verschrikkelijk duur, of een eerlijke prijs? Dat mag je zelf bepalen. Feit is dat het techbedrijf met de M1 wel iets unieks te bieden heeft ten opzichte van de concurrentie. Afgezien van het besturingssysteem natuurlijk, dat met MacOS ook al uniek is.