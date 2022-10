E-bike schoonmaken: tips om beschadigingen te voorkomen

Wanneer je een elektrische fiets aanschaft, is het belangrijk om de fiets goed te onderhouden. Hiermee verleng je de levensduur van je e-bike. Zo is het belangrijk je e-bike regelmatig een servicebeurt te geven bij de fietsendealer. Maar ook regelmatig je fiets schoonmaken, valt onder het goed onderhouden. Je voorkomt hiermee dat er stof en vuil in gevoelige onderdelen terecht komt.

In dit artikel lees je wat je nodig hebt om je e-bike goed schoon te houden en hoe je een elektrische fiets snel schoonmaakt in 5 stappen.

Wat heb je nodig om je elektrische fiets schoon te maken?

Een zachte borstel

Om je frame goed vuilvrij te maken, is het belangrijk om te beschikken over een zachte borstel. Gebruik vooral geen borstel met harde haren. Hiermee maak je namelijk beschadigingen aan de lak en aan de onderdelen die van kunststof gemaakt zijn.

Spons of washandschoen

Wanneer je je e-bike met zeepwater schoon gaat maken, adviseren we je om een spons of washandschoen te gebruiken. Een zogenoemde keukenspons is uitermate geschikt hiervoor. Nog beter is om een washandschoen te gebruiken. Met deze washandschoen kom je goed bij kleine hoeken en gaatjes, waar je normaal niet zo snel bij kan komen.

Zeep met lauwwarm water of een speciale fietsreiniger

Zoals eerder genoemd, kun je je e-bike goed schoonmaken met zeepwater. Let er wel op dat dit water lauwwarm is. Water wat te heet is, kan ervoor zorgen dat onderdelen gaan verkleuren. Ook kun je gebruik maken van speciale fietsreiniger. Hiermee wordt vuil goed losgemaakt en is het verwijderen hiervan een eenvoudig klusje.

Droge (hand)doek

Heb je je fiets schoongemaakt met zeepwater of de speciale fietsreiniger? Dan is de volgende stap: je fiets drogen met een droge (hand)doek. Gebruik bijvoorbeeld een oude theedoek hiervoor, die je vervolgens weg kunt gooien.

Optionele schoonmaakmiddelen

Onderstaande schoonmaakmiddelen zijn niet persé nodig, maar wel handig om eens in de zoveel tijd te gebruiken tijdens het schoonmaken van je e-bike:

Kettingreiniger: hiermee wordt vuil en oude olie in de ketting losgeweekt.

Kettingsmeermiddel: maak je je ketting zelf schoon? Dan is het belangrijk om je ketting opnieuw in te vetten. Maak hiervoor gebruik van wet lube, aangezien in Nederland zo nu en dan nog wel eens een regenbui valt.

Beschermende wax: met deze wax kun je je e-bike beschermen tegen vuil en hiermee voorkom je corrosie. Met corrosie wordt ongewenste aantasting bedoeld van metaal. Roest is hier een voorbeeld van.

In 5 stappen je e-bike schoonmaken

Stap 1: haal je accu uit de e-bike

De eerste stap is het verwijderen van je accu. Deze kun je het beste afnemen met een vochtige (thee)doek. Je wilt immers waterschade voorkomen bij elektrische fietsen.

Stap 2: grove stukken vuil wegvegen met een zachte borstel

Heb je je accu verwijderd uit je e-bike? Veeg vervolgens de grove stukken vuil weg. Doe dit met een zachte (en niet met een harde) borstel. Kijk hierbij vooral naar vuil – vooral modder en gruis- wat rond je spatborden zit en rond je trapas.

Stap 3: maak met een spons en zeepwater (of speciale fietsreiniger) je e-bike schoon

Zoals eerder gezegd, is het belangrijk om in deze stap lauwwater te gebruiken en geen heet water. Zo voorkom je verkleuringen. Werk bij het schoonmaken van je e-bike van boven naar beneden. Met een spons of met een washandschoen kom je gemakkelijk bij de kleine kiertjes.

In deze stap is het belangrijk (de hoeken rondom) het frame en de moeren en bouten van je e-bike niet te vergeten. Zorg dat er geen zeepwater of fietsreiniger terecht komt in de remblokken, remschijven of de wielnaven. Hier zit namelijk speciale vettige olie, wat voorkomt dat deze onderdelen gaan slijten. Ook je display en accubehuizing mogen niet al te nat worden.

Stap 4: e-bike afspoelen

In deze stap spoel je je elektrische fiets schoon met lauw water. Je kunt hiervoor ook je tuinslang gebruiken, mocht je deze hebben. Let op! Gebruik nooit een hogedrukspuit als je je elektrische fiets gaat afspoelen. Hiermee kun je je e-bike beschadigen.

Stap 5: met een droge (thee)doek je e-bike drogen

Tot slot is het belangrijk om je e-bike goed te drogen met een (oude thee) doek. Zeker als het wat kouder is buiten, zal het water niet snel uit zichzelf drogen. Met goed drogen voorkom je roestvorming en corrosie.

De winter komt eraan. Wil je jouw e-bike goed voorbereiden op de koude temperatuur? Lees dan hier welke extra maatregelen er nodig zijn voor een e-bike in de winter.

Bij Fietsvoordeelshop.nl is het mogelijk om je e-bike te brengen voor onderhoud en reparaties. Bekijk hier de verschillende servicepakketten!