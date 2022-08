Economische ellende blijft nog wel even, aldus Elon Musk

De rijkste man van aarde Elon Musk heeft zijn mening gedeeld over de economische ellende. Dat duurt nog wel even, maar ook weer niet zo lang.

Cryptomarkten die in elkaar donderen, prijzen die de pan uitstijgen, een oorlog in Europa en ga zo maar door. Dit alles heeft effect op onze economie. Musk zegt echter dat de inflatie het hoogtepunt heeft bereikt. Hij denkt toch dat Westerse landen een recessie zullen hebben van 18 maanden.

Economische ellende volgens Musk

Hij zei namelijk: “we krijgen behoorlijk wat inzicht in waar de prijzen van dingen in de loop van de tijd naartoe gaan”, legde de miljardair uit en merkte op dat “de inflatie snel zal dalen.” Dit deelde hij afgelopen donderdag tijdens Tesla’s jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

In antwoord op een vraag over inflatie legde hij uit: “we krijgen redelijk wat inzicht in waar de prijzen van dingen in de loop van de tijd naartoe gaan, want als je miljoenen auto’s maakt, moet je grondstoffen vele maanden van tevoren kopen voordat ze nodig zijn. Omdat het een lange toeleveringsketen is met een enorme hoeveelheid traagheid, hebben we een soort van inzicht in waar de prijzen in de loop van de tijd naartoe gaan.”

De trend is volgens hem naar beneden. Musk gedetailleerd: “Het interessante dat we nu zien, is dat de meeste van onze grondstoffen, de meeste dingen die in een Tesla gaan – niet alles, maar meer dan de helft – de prijzen dalen in zes maanden, zes maanden vanaf nu.”

Voorspellingen

Musk merkte echter op: “Het maken van macro-economische prognoses is een recept voor rampen, maar ik vermoed dat we de piekinflatie voorbij zijn en dat we een recessie zullen krijgen. Ik denk dat het een relatief milde recessie zal zijn, maar ik gok hier maar op.”