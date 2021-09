Een donatie in Bitcoin krijgen was nog nooit zo makkelijk

Op een sociaal medium een digitale munt inzetten. Klinkt plausibel. Een Bitcoin donatie is zo gedaan.

Twitter, is dat nog relevant? Daar zitten toch alleen meer boze huisvrouwen hun mening te ventileren? Oké, genoeg gegeneraliseerd. Twitter is zeker relevant en dat komt door de CEO. Jack Dorsey. Deze meneer is een echte cryptofanaat en heeft ook nog een ander groot bedrijf in deze markt genaamd Square. Bitcoin maakt nu de combinatie met Twitter in vorm van een donatie.

Je kunt bijvoorbeeld je favoriete influencer of streamer steunen door middel van een Bitcoin donatie op Twitter. Deze nieuwe functie is geïntegreerd in de app op iOS. Android krijgt over een paar weken dezelfde functionaliteit.

Twitter werkt samen met de Strike Bitcoin wallet om donaties te kunnen ontvangen. Wil je daar geen gebruik van maken dan is dat geen probleem. Het is namelijk ook mogelijk om het Bitcoin ontvangstadres van je eigen wallet in te vullen. Wel zo makkelijk. En het goede nieuws is dat het geheel transparant is. Twitter krijgt geen deel van het percentage van de donatie.

Op deze manier een donatie doen met Bitcoin is veilig en makkelijk. Bovendien een slimme manier van Dorsey om Twitter relevant te houden.