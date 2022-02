Een eerste blik op Android 13

Google heeft de allereerste Android 13 developer preview gepresenteerd. Een eerste blik op de nieuwste versie van Google’ mobiele OS.

Bam, vol nieuwe functionaliteiten en een opgefrist uiterlijk lanceert Google Android 13. Nog niet de publieke versie natuurlijk, maar een eerste preview voor ontwikkelaars om mee aan de slag te gaan. De publieke uitrol van Android 13 duurt echt nog wel even. Dat is pas richting het einde van het jaar. De kans is zelfs aannemelijk dat je Android toestel pas in 2023 aan de slag kan met versie 13.

Privacy is een belangrijk onderwerp. Apple benadrukt het bijvoorbeeld tig keer in presentaties en ook Google blijft niet achter. Ze moeten wel, want Big Tech voelt natuurlijk de hete adem van onder andere de Amerikaanse overheid. Een mooie nieuwe feature is bijvoorbeeld dat je apps alleen selectief toegang kunt geven tot bepaalde foto’s. Nu is het nog zo dat als een app toegang nodig heeft tot je galerij dat ze bij alle foto’s ‘kunnen’.

Deze Android 13 preview voor ontwikkelaars is een stadium die tot maart duurt. Van april tot en met juni volgende beta releases. Met daarop opvolgend in de periode juni en juli verbeteringen met betrekking tot de stabiliteit. De release is vervolgens in het najaar van 2022.