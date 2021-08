Een feestje vieren op Telegram is nu mogelijk!

Afbeelding via Telegram

Gezellig met veel mensen online een feestje vieren, met Telegram is dat vanaf nu mogelijk.

Afgelopen tijd hebben we veel moeten videobellen. Voor werk, studie of gewoon voor de gezelligheid. Dit omdat we in een lockdown zaten wegens het coronavirus, of dat er veel maatregelen waren zodat we niet fysiek konden afspreken. Ideaal waren de verschillende programma’s die dit mogelijk maakten. Die waren gratis, maar de bedrijven schroeven op dit moment de gratis functies terug.

Feestje vieren op Telegram

Google Meet bijvoorbeeld, hier is het nu niet meer mogelijk om langer dan 60 minuten een groepsgesprek te voeren. Telegram ruikt een kans en maakt een alternatief hiervoor mogelijk. Maar dan wel alleen via je smartphone. De berichtendienst heeft namelijk vorige maand een functie voor groepsoproepen uitgerold. Telegram heeft de maximale kijkerslimiet voor een groepsgesprek verlengd tot 970 deelnemers! Hierbij kunnen 30 gebruikers beelden uitzenden, de rest kan meekijken. Voor een gratis platform is dat helemaal niet slecht.

Waar dit handig voor is? Meetings die zakelijk zijn, maar ook feestjes of live muziekoptredens kun je dan in een groep plaatsen. Er zijn ook wel wat beperkingen aan de Telegramgroepen. Je moet namelijk alle oproepen op je smartphone organiseren en er is geen link om te delen. Als je zou willen meekijken, dan moet je in de Telegramgroep zitten.

Andere nieuwe functies

Telegram heeft naast deze upgrade ook wat andere nieuwe functies. Videoberichten hebben bijvoorbeeld een hogere resolutie gekregen, dit maakt de beelden mooier. Het is onduidelijk met hoeveel dit omhoog is gegaan. Gesprekken die je met één persoon voert, kun je vanaf nu ook delen met het scherm en geluid van je smartphone. Als je dus je een scherm deelt met bijvoorbeeld een video, dan hoort de meekijker ook het geluid. Het is tevens mogelijk om chatberichten te verwijderen na een maand. Dit kan je automatisch doen, eerder kon je alleen er voor kiezen om berichten na een week of na een dag te wissen.