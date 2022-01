Een WhatsApp-groep stiekem verlaten, zo doe je het

Uit een WhatsApp-groep gaan kan lastig zijn, maar er zijn manieren voor om dit stilletjes te doen zodat niemand het merkt.

We zitten tegenwoordig in tal van WhatsApp-groepen. Die kunnen heel handig zijn, maar sommige zijn gewoonweg niet te doen. De stap om de groep te verlaten kan (te) groot zijn. Iedereen ziet dat jij er uit stapt en dan gaat de geruchtenmachine draaien. Dat kan je voorkomen!

WhatsApp-groep verlaten

Oké, je hebt besloten dat het tijd is om te gaan. Genoeg heb je van die zeurende berichten van oud collega’s, vervelende buren of verjaardagsfeesten- groepen die al lang geweest zijn. Er helemaal uit gaan, dat kan helaas niet ongezien. Wat je wel kan doen, is de groep dempen. Dan krijg je echter nog wel berichten. Maar je kan nog verder gaan, demp de groep en archiveer deze. Dan verlaat je de groep niet officieel, maar je ziet geen berichten meer binnenkomen. Ook zien de andere leden in de groep niet dat je de groep hebt ‘verlaten’.

Er is wel een gevaar. Namelijk dat iemand gericht een berichtje aan je stuurt binnen de groep. Vervolgens zie je dat niet, waardoor je niet reageert. Dan krijg je al snel een berichtje via via en moet je de groep uit het archief halen. Toch is het de moeite waard, veel mensen krijgen niet gerichte berichten in dergelijke groepen van WhatsApp.

Archiveren

Overtuigd geraakt? Ga dan naar de desbetreffende groep toe en tik op de groepsnaam. Daar zie je bij de informatie de functie ‘demp’ of ‘mute’. Zet deze eerst aan door ‘altijd’ te selecteren. Nu krijg je geen nieuwe meldingen meer. Vervolgens is het zaak om de groep te archiveren. In je overzicht van chats ga je weer naar de groep toe en daar klik je wat langer op de groep. Kies dan voor de optie ‘archiveer’. En hatsikidee, je groep is gearchiveerd. Wat een heerlijke rust!