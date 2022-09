Eerste aflevering House of the Dragon gratis te zien

De nu al succesvolle serie House of the Dragon kun je gratis kijken! Zo doe je dat.

Ook nieuwsgierig geworden naar de nieuwe serie House of the Dragon? Ik kan het me zo voorstellen. De show is een weergaloos succes op HBO Max en zal daarmee in de schaduw treden van Game of Thrones.

Als je geen abonnement hebt op HBO Max gaat de serie helaas aan je voorbij. Het goede nieuws is dat je wel de eerste aflevering van House of the Dragon gratis kunt kijken. HBO heeft deze live gezet op het YouTube kanaal van HBO Max.

De aflevering duurt een uur en geeft je een goede indruk wat je zoal kunt verwachten. Helaas is de gratis aflevering van House of the Dragon niet beschikbaar gemaakt voor ons Nederlanders. Dat kun je eenvoudig zelf oplossen door een VPN in te schakelen met een Amerikaans IP.

Na het zien van de eerste gratis aflevering House of the Dragon op YouTube kun je overwegen een abonnement op HBO Max te nemen. Of misschien trekt de show je totaal niet. Dan weet je dat ook weer. De show heeft op het moment van schrijven een rating van 8.8 op IMDb. Deze serie valt bij een groot publiek dus enorm in de smaak!