Eerste blik op spannende Netflix-serie Post Mortem [trailer]

Vol spanning op de bank zitten. Als je daar zin in hebt dan moet je zeker uitkijken naar de nieuwe Netflix-serie Post Mortem.

Het is altijd weer even zoeken wat de pareltjes zijn onder de Netflix-serie, maar we denken er weer eentje gevonden te hebben. De trailer geeft in elk geval een goede indruk. Oh, en je moet tegen Noors kunnen. De serie is namelijk geproduceerd in Noorwegen. Is de Noorse taal geen obstakel voor jou dan is dit misschien je volgende serie om te bingen!

De serie heet Post Mortem: No One Dies in Skarnes. In deze serie ontwaakt een vrouw die was doodverklaard. Wat het nog spannender maakt is dat dit broer van de doodverklaarde vrouw de eigenaar is van de lokale uitvaartonderneming. Hoe de vrouw toch blijkt te leven? Daar krijgen we geen antwoord op met deze nieuwe trailer. Misschien moet je dat ook niet van tevoren te weten willen komen. Een gevalletje gewoon kijken en er dan achterkomen.

Kijken, dat doe je vanaf 25 augustus. Dan verschijnt Post Mortem: No One Dies in Skarnes op Netflix. De serie is geregisseerd door Harald Zwart en Petter Holmsen. De cast bestaat uit onder andere Elias Holmen Sørensen, Andrée Sørum, Kim Fairchild en Thorborg Johansen.

Netflix Post Mortem trailer