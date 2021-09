Eerste indruk Samsung S22: nieuw cameradesign en S-Pen

De Samsung Galaxy S22 is aanstaande en er gaat weer een boel veranderen. Helemaal voor de S22 Ultra die een nieuw design en een S-Pen krijgt.

Fans van iPhones kunnen hun geluk niet op met de release van de iPhone 13. Mocht jij nou van ‘die andere kant’ zijn en wachten op groot nieuws van Samsung, dan is jouw tijd bijna aanstaande. Het is weer bijna 2022 en Samsung gaat het jaar traditiegetrouw aftrappen met hun S-serie. In dit geval dus de S22, want sinds de S20 tellen de Samsung-smartphones met de jaren mee.

Eerste renders Samsung Galaxy S22

Er is gelukkig alweer genoeg te speculeren over de Samsung Galaxy S22. Samsung wil nog wel eens hun vormgeving totaal over een andere boeg gooien, dus is het fijn als we dat even zien aankomen. Bij de reguliere S22 wordt het trouwens niet zo radicaal dit jaar. Die gaat in grote lijnen lijken op de S21 van afgelopen jaar. Er gaan al geluiden rond van een S22 Pro die de S22+ moet vervangen. Dat zou een verandering zijn.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Waar vooral het grote nieuws gaat zijn: de Samsung Galaxy S22 Ultra gaat wél volledig op de schop. Samsung maakte bekend dat er dit jaar geen Note 21 komt, maar fans van de grootste Samsung-smartphone kunnen zich wellicht vinden in de dikste versie van de S-serie komend jaar. Dit wordt namelijk een soort Note. De grootste van de S22-reeks met een afwijkend design ten opzichte van de andere S22’s.

Sooo… Here comes your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS22Ultra and its quite "unique" rear camera housing design! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)



On behalf of @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 24, 2021

Dat laatste slaat vooral op de hoekige boven- en onderkant en het nieuwe camera-eiland. Het wordt weer een ‘los’ eiland, niet een hoekje van de behuizing zoals de S21. Het gaat net als recente iPhones een beetje op een kooktoestel lijken, met een aanhangsel eronder zodat de Telephoto-camera ook mee mag doen.

S-Pen

Waarom de Samsung Galaxy S22 Ultra daadwerkelijk een soort Note 21 wordt: het is voor het eerst dat je bij een S-serie een S-Pen krijgt. Deze geïntegreerde stylus is een traditie voor de Note-toestellen en bleef een USP voor de grootste Samsung-smartphones. Niet meer dus. Er zou nog wel een Note 22 komen later in 2022, maar met de Samsung Galaxy S22 Ultra of de Fold 3 (en wellicht Fold 4 als die dan al uit is), lijkt de Note langzaam overbodig te worden.

De Samsung Galaxy S22 serie dus: vooral veel van hetzelfde, tenzij je gaat shoppen voor de Ultra. (via Digit en OnLeak)