Eerste salaris Messi bestaat voor deel uit cryptocurrency

Het zijn niet alleen euro’s die worden bijgeschreven op de bankrekening van Messi, een deel bestaat uit cryptocurrency.

De veelbesproken overstap van Lionel Messi van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain is niet zonder controverse. Ook opmerkelijk is de manier waarop de voetballer zijn eerste salaris ontvangt bij de Franse topclub. Naast keiharde euro’s, krijgt Messi voor een deel geld in vorm van cryptocurrency.

Het gaat hier niet om Bitcoin of Ethereum, maar om tokens van de voetbalclub zelf. Supporters kunnen de munt van Paris Saint-Germain zelf kopen en verhandelen, maar spelers krijgen de munt als deel van het salaris. Ook Lionel Messi. De token is door PSG in samenwerking met Socios bedacht.

Dit kan nog interessant uitpakken voor de Argentijn. Want met het stijgen van de cryptocurrency in waarde, stijgt als het ware ook het salaris voor Messi. Een Paris Saint-Germain Fan Token is op dit moment 40 euro waard. Je kunt het zien als een soort aanvulling op het hebben van een aandeel. Voetbalfans kopen soms ook een stukje aandeel, nu kunnen ze een token kopen dat in waarde kan stijgen of dalen.

Meerdere voetbalclubs werken met dergelijke tokens, ook in Nederland. Messi gaat naar verluidt 35 miljoen euro op jaarbasis verdienen bij PSG. Dat is exclusief extra inkomsten die hij geniet van bijvoorbeeld persoonlijke sponsoren. Hoeveel cryptocurrency Messi krijgt als welkomstbonus bij Paris Saint-Germain is niet bekend.