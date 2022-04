Eerste speed pedelec gepresenteerd door VanMoof

Het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof breidt binnenkort haar assortiment uit met een nieuwe soort fiets. Voor het eerst maakt VanMoof de stap naar speed pedelecs zodat je met je VanMoof-fiets tot wel 50 km/u kunt fietsen.

De afgelopen jaren heeft VanMoof zich steeds steviger op de markt genesteld met de futuristisch ogende e-bikes. Het verschil tussen de e-bikes en de nieuwe speed pedelec is vooral de topsnelheid; de gewone e-bikes van VanMoof hebben een topsnelheid 25 km/u en die wordt nu verdubbeld.

De nieuwe speed pedelec heet de VanMoof V en is al te reserveren op de website van de Nederlandse fabrikant. Voor deze reservering betaal je een voorschot van €20,-, later betaal je de rest van de adviesprijs van €3.498.-.

Voor een speed pedelec is dit een prima prijs, zo is het vergelijkbaar met de Gazelle CityZen Speed 380, één van de populairste speed pedelecs.

Langere afstanden fietsen

De VanMoof V heeft een tweewielaandrijving en krijgt ook op andere punten verbeteringen ten opzichte van de e-bikes van VanMoof. Hiermee wordt de speed pedelec gebouwd voor de langere afstanden.

Zo heb je voor- en achtervering, dikkere banden en een special frame waarmee de langere afstanden gemakkelijker moeten worden. Verder krijgt de speed pedelec alle ontwikkelingen mee die VanMoof al in de S3 en X3 fietsen had verwerkt.

Je hebt daardoor de beschikking over een turboknop, waarmee je de fiets kan laten versnellen, je kunt automatisch schakelen en krijgt een kicklock. Om de hoge snelheden te bereiken zijn er twee motoren verwerkt in de VanMoof V.

Topsnelheid en regels

Met de VanMoof V kun je in theorie snelheden tot 50 km/u halen, maar de fiets zal gelimiteerd worden op 45 km/u. Dit is momenteel de wettelijke limiet voor speed pedelecs en daar zal VanMoof zich ook aan houden.

Voor het fietsen met een speed pedelec gelden dezelfde regels als voor bromfietsers. Zo moet je om met je VanMoof V te mogen rijden minimaal 16 jaar zijn, een bromfietsrijbewijs hebben en moet je een helm op.

Het bedrijf wil met de overheid in gesprek over de regels die momenteel gelden voor deze snelle fietsen. Zo wil het zelfs meewerken aan een techniek waarbij de topsnelheid van de fiets per locatie kan worden beperkt via geofencing.

Omdat er nog veel regels zijn waar de bedrijven en speed pedelec-fietsers zich aan moeten houden, is de markt voor deze supersnelle fietsen nog niet heel groot. Met het hippe merk VanMoof krijgt deze soort fietsen wellicht weer een flinke boost.

Momenteel rijden er zo’n 27.000 speed pedelecs door Nederland en de nieuwe VanMoof is al meer dan 10.000 keer gereserveerd. Ben jij op zoek naar speed pedelec waar je niet meer dan een half jaar op hoeft te wachten? Kijk dan tussen het assortiment speed pedelecs bij Fietsvoordeelshop voor jouw nieuwe aankoop.