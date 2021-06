Eindelijk Android Auto in je Porsche - Apparata

Porsche heeft een nieuwe versie van het infotainmentsysteem uitgebracht, met onder meer ondersteuning voor Android Auto.

Als je een moderne Porsche had kon je het beste over een iPhone beschikken. De smartphone krijgt namelijk door middel van Apple CarPlay ondersteuning in een Porsche. Als je een Android had kon je lange tijd geen gebruik maken van Android Auto in een nieuwe auto van de Duitse autofabrikant. Daar komt nu verandering in met de uitrol van Porsche Communication Management 6.0.

De zesde versie van PCM brengt een aantal vernieuwingen met zich mee, waaronder dus ondersteuning voor Android Auto. Andere nieuwigheden zijn onder andere een nieuw ontwerp, een update voor Porsche Connect, verbeteringen voor stemcommando’s, en een virtuele race coach met ondersteuning voor 300 racebanen.

Porsche nu ook o.a. met Android Auto

De Porsche Taycan was al uitgerust met Porsche Communication Management 6.0. Echter ging dit nog om een beperkte versie, terwijl de Duitse autofabrikant op de achtergrond werkte aan een volledige versie. Via een over-the-air update krijgt de Taycan de nieuwste versie van Porsche Communication Management 6.0.

Naast de Taycan zijn straks ook de Porsche 911, Cayenne en de Panamera uitgerust met de nieuwste versie van Porsche Communication Management met Android Auto.