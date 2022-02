Eindelijk duidelijkheid over het lot van deze Netflix series

De verwachte uitkomst klopt inderdaad. De Netflix series die nu nog in limbo zijn hebben een bestemming gevonden.

Het was bijna een soap op zichzelf. Wat ging er gebeuren met de oude Netflix series, nu de rechten niet langer in handen waren van de Amerikaanse streamingdienst zelf? Het gaat hier om de shows van Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher en The Defenders. Lange tijd was onduidelijkheid wat er met de series ging gebeuren nadat ze van Netflix zouden verdwijnen. Daar is nu, in elk geval deels, een antwoord op gekomen.

Marvel series naar Disney Plus

Zoals verwacht komen de Marvel series naar Disney Plus. Maar dat is niet in één ruk zomaar gezegd. Voor nu is de bevestiging gekomen dat de shows naar Disney+ in Canada komen, bericht Engadget. Over het lot van de andere landen is nog met geen woord gerept. De verwachting is dat vroeg of laat de Marvel series uiteindelijk wel naar Disney Plus komen, want waar moeten ze anders heen?

De shows verdwijnen 1 maart van Netflix. Ze staan niet meteen de volgende dag op Disney+ in Canada. De Canadezen moeten tot en met tenminste 16 maart wachten om Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher en The Defenders op te dienst te kunnen zien.