Eindelijk duikt er weer gaaf GTA 6 nieuws op - Apparata

We krijgen weer wat nieuws te horen over GTA 6, één van de nieuwe games waar Rockstar Games vermoedelijk druk mee is.

Een bevestiging van Rockstar dat GTA VI onderweg is hebben we niet. Iedereen tast nog in het duister over het vervolg van GTA V uit 2013. Het is echter honderd procent duidelijk dat die opvolger er gaat komen. Op basis van geruchten kun je dat makkelijk aannemen. Het nieuws is schaars omtrent de game, maar eindelijk valt er weer gaaf GTA 6 nieuws te melden.

GTA 6 nieuws

Het nieuws is afkomstig van Reddit-gebruiker u/ElementNo28 die het feitje ontdekte. Zo kwam hij erachter dat Take-Two voor Rockstar Games een patent heeft vastgelegd. Dit patent introduceert slimme NPC-karakters die zelf een gedrag ontwikkelen. Dus niet alleen NPC’s in een wereld die ronddwalen zoals we die nu kennen, maar NPC-karakters met een eigen leven. Dat hebben we in de wereld van GTA op dit niveau nog niet eerder gezien.

Vermoedelijk gaat Rockstar deze toepassing gebruiken in GTA VI. Verder brengt dit patent naar voren dat reizen tussen meerdere gebieden mogelijk zal zijn. Dit GTA 6 nieuws schept dan ook de verwachting dat er meerdere (ei)landen zijn in GTA, net als bijvoorbeeld San Andreas voorheen was. GTA V kende slechts één heel groot gebied met Los Santos als stad en bergen en een woenstijngebied ten noorden daarvan.