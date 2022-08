Eindelijk! Er is een app om onder water te praten

Hier is hij dan. Een app om onder water te kunnen gebruiken om met elkaar de communiceren.

Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben een onderwatercommunicatie-app gemaakt, die sonische signalen gebruikt om berichten door te geven aan je andere ondergedompelde vrienden. Het klinkt misschien gek, maar miljoenen mensen zouden deze technologie kunnen gebruiken in zowel recreatieve als professionele duiksituaties.

App voor onder water

We hebben het allemaal wel ondervonden: praten onder water is niet te doen. Dat komt doordat radiogolven worden geabsorbeerd door water en geen enkel signaal dat onze telefoons verzenden of ontvangen, kan meer dan enkele centimeters reizen zonder volledig verloren te gaan. Geluidsgolven daarentegen reizen vrij gemakkelijk door water en worden door talloze waterdieren gebruikt om te communiceren. Maar geen mensen – omdat de manier waarop we geluid maken alleen goed werkt in de lucht. Dus zolang iemand zich kan herinneren, communiceren duikers met elkaar door middel van handgebaren en andere gebaren.

Professionele duikers hebben een vocabulaire van tientallen signalen, van “laag in de lucht” tot “gevaar aan je rechterkant” en alles wat je maar kunt bedenken dat tijdens een duik naar boven komt. Maar je moet die leren en ze zien wanneer ze eraan gewend zijn om te werken; je kunt er zeker van zijn dat sommige duikers zouden willen dat ze een bericht zouden kunnen uitspreken zoals ze dat boven de golven doen. En dit is precies wat de app doet.

Geluiden

De techniek maakt gebruik van een aangepaste vorm van “tsjilpen”, of het gebruik van de luidspreker van de telefoon om hoogfrequente audiosignalen te creëren om gegevens te communiceren in plaats van radio. Dit is eerder gedaan, maar niet op zo’n eenvoudige, zelfcorrigerende manier die elke smartphone kan gebruiken.

“Met AquaApp demonstreren we onderwaterberichten met behulp van de luidspreker en microfoon die algemeen beschikbaar is op smartphones en horloges. Afgezien van het downloaden van een app naar hun telefoon, hebben mensen alleen een waterdichte telefoonhoes nodig die geschikt is voor de diepte van hun duik”, zeggen de ontwikkelaars in een persbericht.