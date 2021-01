Eindelijk! Er komen ook kleine OLED TV's van LG - Apparata

Alles is relatief, dus hoe je het woord klein interpreteert is aan jezelf. Feit is dat LG OLED TV’s een maatje kleiner worden.

Als je interesse hebt in een mooie OLED televisie dan moet je vaak opteren voor een groot scherm. Het begint meestal pas bij 50-inch of groter. En niet iedereen heeft de behoefte aan zo’n lel van een televisie. Gelukkig komen er ook steeds kleinere OLED TV’s op de markt, onder andere van LG.

Kleine OLED TV’s van LG

LG behoort tot één van de bekendste merken als het gaat om OLED televisies. Het Zuid-Koreaanse bedrijf LG Display heeft nu een 42-inch OLED TV aangekondigd. De televisie moet later dit jaar op de markt verschijnen. Kleiner betekent ook automatisch goedkoper. Maar hoe interessant deze televisie geprijsd gaat zijn is nog niet duidelijk.

Als je het voor de prijs doet is het sowieso beter om te wachten, ook na de release van de nieuwe tv. Vaak komt er na verloop van tijd vanzelf een goede korting voorbij, bijvoorbeeld met Black Friday. Dit kan toch al gauw enkele honderden euro’s schelen in vergelijking met de adviesprijs. Bovendien hoeft het niet altijd een LG te zijn. Ook merken als Samsung en Panasonic hebben mooie OLED-tv’s in het gamma. (via YNA)