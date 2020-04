Eindelijk: gratis Google Stadia is hier!

De gratis variant van Google Stadia is eindelijk gelanceerd.





Tot op heden kon je Google Stadia alleen gebruiken in combinatie met een abonnement. De Amerikaanse techgigant sprak tijdens presentaties wel over een gratis variant, maar tot voor kort was daar nog niets van gekomen.

Daar is nu eindelijk goed nieuws over te melden. Google heeft bekendgemaakt dat er een gratis variant van Stadia komt. Iedereen gebruik maken van de gratis variant, mits je een Gmail account hebt.

Wie naast de gratis versie ook Stadia Pro wil uitproberen krijgt toegang tot games als GRID, Destiny 2: The Collection en Thumper. Stadia Pro kan twee maanden kosteloos uitgeprobeerd worden.

De gratis variant van Google Stadia is uiteraard een uitgeklede versie in vergelijking met de betaalde variant. Zo kun je games spelen met een maximale kwaliteit van 1080p, 60 fps en stereogeluid.

Het uitrollen van de gratis versie is vandaag begonnen. Het kan tot 48 uur duren voordat het zichtbaar is in jouw situatie. Nog even geduld als je nu nog niet aan de slag kunt gaan met de gratis variant van Google Stadia dus.