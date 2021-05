Eindelijk. Je autodeuren met je smartphone in je broekzak openen - Apparata

Afbeelding via Polestar

We zitten er al jaren op te wachten: je autodeuren openen met je smartphone zonder een app steeds te moeten opstarten.

We vinden de Polestar een mooie auto. Zeker voor een elektrische auto is het een gaaf ding. Ook de techniek is vooruitstrevend en daar maakt de autofabrikant nu nog een extra stap in. Bij een nieuwe aankomende update kan je de auto in, zonder een app te hoeven openen.

Polestar autodeuren openen met smartphone

Natuurlijk, je kon al je Tesla autodeuren openen met je smartphone. Maar daarvoor moet je wel elke keer de Tesla- app openen om je portieren van slot te halen. Kan je net zo goed je sleutel pakken met afstandsbediening. Polestar haalt Tesla op dit gebied met de nieuwe update in.

De autofabrikant rolt namelijk een draadloze Polestar 2- update uit, met daarin een bètafunctie. Deze heet ‘Digital Key’ die de auto ontgrendelt door je telefoon te detecteren. De auto herkent je door de 18 Bluetooth-sensoren en laat je instappen zonder een app te openen of tegen een oppervlak te tikken. De auto start vervolgens alleen maar als je achter het stuur zit. Wel zo veilig.

Afbeelding via Polestar

Er is nog meer nieuws te melden bij deze update. Je kunt straks je batterij voorverwarmen om het bereik te vergroten, dat is altijd fijn. Wat ook handig is, is de betere benadering voor het berekenen van de afstand tot leegstand en vernieuwde ondersteuning voor het draadloos opladen van de laatste smartphones met extra magnetische elementen. De applicatie van Polestar heeft ook nieuwe voertuigbedieningen, zoals vergrendeling op afstand en starten met de klimaatregeling aan. In de zomer stap je hiermee lekker in een koele auto.

De nieuwe update zal geleidelijk alle Polestar- auto’s bereiken en zal gaandeweg nog meer functies krijgen.