Eindelijk legaal tv kijken in de auto!

In plaats van op de weg letten, gewoon je favoriete tv-serie of film opzetten in de auto. Dat mag.

Heeft wel wat uitleg nodig. Want als je zelf aan het rijden bent in een auto is het natuurlijk niet de bedoeling dat je tv gaat kijken. Deze ontwikkeling heeft dan ook te maken met de komst van de autonome auto’s. Die ontwikkelingen gaan razendsnel en in het Verenigd Koninkrijk willen ze alvast vooruit lopen met de regelgeving.

De Britse regering staat het toe dat je legaal tv mag kijken in een autonome auto. Het gaat hier dan niet om een simpele assistent, maar om een auto die echt honderd procent zelf kan rijden.

Dus sturen, gas geven, anticiperen op de omgeving. Hoewel autofabrikanten grote stappen maken is de compleet zelfrijdende auto nog toekomstmuziek. Bovendien moet de wet daar nog op ingericht worden.

Sommige moderne auto’s kunnen wel al zelfstandig rijden in ‘makkelijke’ rijsituaties. Zoals bijvoorbeeld stapvoets rijden door een file. In dat geval mag je tv kijken met deze nieuwe wet in het Verenigd Koninkrijk.

Kanttekening is dat je nog steeds altijd moet kunnen ingrijpen wanneer nodig. Je stoel helemaal naar achteren zetten en een zak chips in de hand nemen is er dus niet bij. De buurman in de file zal ongetwijfeld jaloers toekijken hoe jij relaxed door de file beweegt. Klinkt goed! (via BBC)