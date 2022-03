Elden Ring verbreekt ieder verkooprecord van afgelopen 6 jaar

Elden Ring is een regelrechte hit met een verkooprecord dat in de afgelopen 6 jaar niet geëvenaard wist te worden!

Eens in de zoveel tijd komt er een game uit waar iedereen en zijn moeder in geïnteresseerd lijkt te zijn. Vaak gaat het om casual Pokémon Go-achtige games of een nieuwe GTA. Maar in 2022 is het Elden Ring dat als een warm broodje over de toonbank sjeest. En dat is best opvallend gezien de extreem uitdagende natuur van de game.

Elden Ring verkooprecord

Elden Ring is in Europa namelijk de grootste nieuwe intellectual property (IP) sinds 2016’s The Division, zo meldt GamesIndustry.biz. Dat wil zeggen dat er al 6 jaar geen nieuwe game meer uitkwam die zo populair was als Elden Ring. Gevestigde franchise Call of Duty wist zelfs met het matige Vanguard nu verbroken record te vestigen.

Verreweg de meeste kopieën van het spel werden voor de PC verkocht. 44% van de Elden Ring-spelers speelt op de computer. Verder speelt 27% op de PlayStation 5, 16% op de Xbox Series X en One (gecombineerd) en 13% op de PS4.

Op de tweede plek stond in februari het door de Nederlandse studio vervaardigde Horizon Forbidden West. De openwereldgame is na Call of Duty de grootste release voor de PlayStation 5 tot nu toe.

Keiharde fantasy

Het stevige verkooprecord van Elden Ring is opvallend, aangezien de game totaal niet toegankelijk is gezien de extreme fantasy en snoeiharde combat. Het spel speelt zich in een zeer duistere fantasywereld af (overigens gepend door Game of Thrones-maker George R. R. Martin). Dat is al een grote afknapper voor velen.

Daarnaast is de combat van deze Soulsborne ongekend uitdagend. De term van dit subgenre is verleend aan twee franchises, Dark Souls en Bloodborne. Beide franchises komen van FromSoftware, jazeker, de maker van Elden Ring. Het zijn spellen met een grauwe open wereld waarin ongekende monsters je keer op keer vermoorden. Het gameformat draait om continue sterven, upgraden en met opperste concentratie alle aanvallen ontwijken. Dat blijkt nu populairder dan ooit te zijn!