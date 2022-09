Elektrische fiets: hoe kan je de actieradius berekenen?

Spring jij vaak voor kleine stukjes op je elektrische fiets om boodschappen te doen, korte afstanden te fietsen naar je werk of je kind/kinderen naar school te brengen? Dan hoef je minder stil te staan bij het begrip actieradius.

Ben je liever van de langere afstanden maken plus je e-bike gebruiken voor lange woon-werkverkeer afstanden? Dan is het erg handig om te weten wat je actieradius is.

In dit artikel lees je de betekenis van de actieradius, welke factoren invloed hebben op de actieradius en hoeveel kilometer jouw actieradius is.

Wat is actieradius?

De actieradius van je e-bike betekent het aantal kilometer dat je kan fietsen met een volle accu, zonder tussendoor je accu te hoeven opladen. Hoeveel je precies kan fietsen op een volle accu, is per rit verschillend. Er zijn namelijk verschillende omgevingsfactoren die jouw actieradius beïnvloeden. Naast omgevingsfactoren, zijn er ook factoren waar je zelf invloed op hebt.

De Batavus Dinsdag E-go Exclusive 2022 heeft bijvoorbeeld een actieradius van 300Wh. Dit staat gelijk aan een actieradius die ligt tussen de 40 en 80 kilometer. Hoeveel je actieradius precies is, is afhankelijk van verschillende factoren. Vaak zie je dat het mogelijk is om je accu te upgraden. Als je hiervoor kiest, zal je actieradius ook toenemen. Voor het upgraden van je accu worden extra kosten berekend.

Factoren die van invloed zijn op je actieradius

Hoeveel kilometer jij kan fietsen op één volle accu, is dus afhankelijk van directe en indirecte factoren. Lees hieronder meer over deze verschillende factoren:

Weersomstandigheden

In Nederland maken we gebruik van de fiets als het hartje zomer is, midden in de winter, in de herfst en in de lente. Het regent, het waait, het is koud of het is juist heel heet. De afgelopen jaren zie je steeds vaker de wat extremere weersomstandigheden terugkomen. Het weer heeft invloed op de hoeveelheid stroom die je accu verbruikt. Bij koude weersomstandigheden heeft de accu moeite om energie af te geven.

Heb je meewind tijdens je route? Dan zal je actieradius groter zijn. Je hebt namelijk minder vermogen nodig om vooruit te kunnen komen. Heb je juist tegenwind op je route? Dan moet je accu flink aan de bank om jouw de juiste trapondersteuning te kunnen geven.

Hoeveelheid bandenspanning

Merk je dat je tijdens je tocht veel wind vangt? Dan is er sprake van meer weerstand tijdens je fietstocht. Niet alleen wind, maar ook de bandenspanning kan zorgen voor meer weerstand tijdens je fietsroute. Zorg voordat je je e-bike op stapt voor goed opgepompte banden.

Doe je dit niet, dan loop je het risico veel zwaarder te fietsen. Ook heb je minder kans op een lekke band. Wil je weten wat de juiste bandenspanning is voor jouw banden? Kijk dan op de zijkant van de band. Hier staat de ideale bandenspanning aangegeven!

Verschillende versnellingen

Als je zoveel mogelijk uit jouw accu wilt halen, is het verstandig om snel door te schakelen. Doordat je snel doorschakelt, hoeft je accu minder power te geven om jouw de ideale trapondersteuning te kunnen geven.

Wil je meer weten over het aanschaffen van een nieuwe accu voor je elektrische fiets? Lees hier verder.

Hoeveel kilometer is jouw actieradius?

Omstandigheden als het weer, de hoeveelheid bandenspanning en hoe snel je doorschakelt in een zuinige versnelling maken jouw actieradius langer of juist korter. Hoeveel jouw actieradius precies is, kan je berekenen met behulp van de actieradius-calculator van Bosch.

Na het invullen van een aantal basisgegevens, wordt er berekend hoeveel kilometer je kan fietsen zonder tussentijds op te laden. Toch blijft de beste manier van je actieradius bepalen: zelf ondervinden door te ervaren!

Wil je zelf een elektrische fiets aanschaffen of is jouw huidige e-bike aan vervanging toe? Lees in dit artikel meer over het kopen van een e-bike.