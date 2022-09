(Elektrische) fietsen: Waarom een helm op bij elektrische fiets?

Nederlanders stappen graag op de fiets. Zeker als het mooi weer is. Steeds vaker zien we ook de elektrische fiets voorbij komen. Met een elektrische fiets ben je sneller van A naar B, zonder dat je al teveel energie verliest. Ook bespaar je flink op kosten voor bijvoorbeeld parkeren en benzine.

Toch is het opletten geblazen: het aantal ongelukken op de (elektrische) fiets blijft stijgen. In dit artikel lees je meer over het voorkomen van hoofdletsel door een ongeluk op de fiets en of er een helmplicht wordt verwacht voor de elektrische fiets.

Voorkom letsel en draag een fietshelm!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet altijd hoeft een ongeluk te worden veroorzaakt door jouw gedrag. Het kan ook worden veroorzaakt door een andere bestuurder die niet oplet. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de kans op een ongeluk te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan goede verlichting zowel voor als achter en het dragen van een fietshelm.

Ben je op zoek naar een goede en stevige fietshelm? Fietsvoordeelshop.nl heeft verschillende goedgekeurde helmen die je kan dragen op de (elektrische) fiets om hoofdletsel te voorkomen.

Abus Pedelec 2.0

Ben je op zoek naar een goede helm voor op de fiets? Deze Abus Pedelec 2.0 is verkrijgbaar in de kleuren geel, grijs, zwart en zwart met blauw. Dankzij de forced air cooling system, heb je een juiste circulatie in de helm en worden vervelende geurtjes voorkomen. Daarnaast is er een speciale In-Mold verbinding. Deze verbinding in de helm zorgt voor betere bescherming. De Abus Pedelec 2.0 is ook geschikt voor op de speed pedelec. Je kan bij de Fietsvoordeelshop.nl deze fietshelm aanschaffen voor 179,95 euro!

Abus Pedelec 2.0 ACE

Een andere helm die geschikt is voor de (elektrische) fiets -en voor de speed pedelec – is de Abus Pedelec 2.0 ACE. Ook deze fietshelm beschikt over de In-Mold verbinding met extra bescherming voor je hoofd en over ventilatiegaten om zweetgeur te voorkomen. Je kan deze helm aanschaffen bij Fietsvoordeelshop.nl in de kleuren donkerblauw, geel, grijs en zwart voor een prijs van 229,95 euro!

Wordt een fietshelm verplicht voor de elektrische fiets?

Op dit moment geldt er in Nederland (nog) geen helmplicht voor de elektrische fiets, met uitzondering van de speed pedelec. De speed pedelec is de snellere variant van de e-bike en kan snelheden behalen tot wel 45 kilometer. Door deze hoge snelheden wordt deze fiets gezien als een bromfiets. Er gelden dus speciale regels: je hebt een rijbewijs nodig en er geldt een helmplicht.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mountainbike, wordt er al steeds vaker een helm gedragen om het hoofd te beschermen. Bij bijvoorbeeld onze buren in Duitsland is het dragen van een helm al steeds normaler, zeker bij kinderen. Ook in Nederland zie je steeds meer kinderen en volwassenen een helm dragen.

Voor nu is er nog geen wet die bepaalt dat het dragen van een fietshelm verplicht is. Toch is ons advies om veiligheid onderweg serieus te nemen en een fietshelm te gedragen: zeker wanneer je bijvoorbeeld offroad gaat met je fiets.