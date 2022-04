De 5 beste elektrische transportfietsen

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische transportfiets. Het is makkelijk om snel op je werk of school te verschijnen, zonder al te vermoeid aan te komen.

En natuurlijk is het leuk om een dagtour te maken door de mooie landschappen van Nederland. Hieronder staan de beste elektrische transportfietsen op een rijtje, voor zowel korte ritten als recreatief gebruik.

Een van de meest populaire transportfietsen van dit jaar is een model uit 2021. De Gazelle HeavyDutyNL C7 HMB 2021. Deze e-bike heeft een krachtige Bosch Active middenmotor van 300Wh. Doordat het gewicht van de motor lager in de e-bike ligt, fietst het stabiel. Met de accu komt u tussen de 40 en 110 kilometer ver. Als u niet ver genoeg komt met deze accu zijn er nog 2 opties die u kunt toevoegen aan de transportfiets. Een accu van 400 Wh, waar je 50-120 kilometer op kan fietsen. De meest gekozen accu heeft 500Wh en heeft een kilometerafstand tussen de 60-140. Verder heeft deze fiets een voordrager, waar u makkelijk bagage op kan zetten en bevat de fiets 7 versnellingen. Op de fiets zit 5 jaar garantie. Weten wat de Gazelle HeavyDutyNL kost? Bekijk hem direct voordelig via Fietsvoordeelshop!

Heb je een elektrische transportfiets nodig voor korte ritten naar je werk of school? Dan is de Cortina E-U4 Transport N7 2022 echt een aanrader. Met een accu van 300 Wh, kan je tussen de 30 en 60 kilometer fietsen. Ook bij deze fiets is het mogelijk om een andere accu te bestellen. Deze e-bike heeft 7 versnellingen en 8 standen trapondersteuning. De locatie van de motor is het voorwiel. Nog een groot pluspunt; de motor maakt geen geluid. Verder kom je supersnel op je bestemming, aangezien de fiets 25 kilometer per uur kan. Interesse? Vraag een proefrit aan, zodat je kan zien of deze fiets helemaal optimaal voor jou is.

Fiets je graag op een extra lichte fiets? Dan is de Batavus Dinsdag E-go Exclusive 2022 zeker aanbevolen. De onderhoudsvrije riemaandrijving zorgt ervoor dat je erg licht fietst. Deze elektrische transportfiets is ontworpen voor recreatief gebruik. De accu is 300 Wh en fietst tussen de 40 en 80 kilometer met een accu upgrade mogelijk. Verder zitten op deze fiets hydraulische schijfremmen. Deze remmen zorgen ervoor dat je weer veilig stil komt te staan in de regen. De Bosch Intuvia display helpen jou ook om gemakkelijk je fiets te bedienen. Om veilig te fietsen, kun je de display bedienen via de knoppen bij de handvaten.

Batavus Quip Extra Cargo E-Go 2019 is een wat ouder model, maar zeker een aanrader. Doordat de accu op de onderbuis van de fiets zit, geeft dit goed de mogelijkheid om een babyzitje op de bagagedrager toe te voegen en hou je nog veel ruimte over om bagage mee te vervoeren. Met de accu kan je 40 tot 110 kilometer fietsen. De elektrische transportfiets heeft een uniek framenummer, waardoor de e-bike minder diefstalgevoelig is. Ook hoef je niet bang te zijn dat de fiets snel omvalt. Door een dubbelstandaard kan je de elektrische fiets makkelijker parkeren. Ook op deze transportfiets zit 5 jaar garantie.

Cortina E-Common M N7 2022 heeft een uniek design waardoor je zeker opvalt. Je hebt de keuze uit een blauw, groen of zwart matte kleur. Verder Heeft de voor- en achterdrager een Atran Velo Systeem, waardoor veel accessoires erop gezet kunnen worden. Verder kan je de elektrische transportfiets ook makkelijk in een krap fietsenrek zetten, doordat de voordrager extra smal is gemaakt. De accu heeft 450Wh met een bereik van 40-80 kilometer, ideaal voor recreatief gebruik, ook in heuvelachtig landschap.

