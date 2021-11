Elon Musk gaat er ongekend hard in bij Dogecoin problemen!

Musk neemt geen blad voor de mond en gaat er hard in, omdat er Dogecoin problemen zijn bij transacties.

De CEO van Tesla is een fan van Dogecoin. Deze meme-munt heeft hij al meerdere keren gepromoot. Hij zelf heeft ook veel van deze munten. Daarom trekt hij het zichzelf aan dat er problemen zijn bij één van grootste handelsplatformen. Musk noemt het Dogecoin-probleem van Binance ‘shady’ – zegt dat hij het probleem aan de orde stelt namens andere Doge-houders.

Musk en de Dogecoin problemen

De Tesla- CEO heeft zijn zorgen geuit bij cryptocurrency-uitwisseling Binance over het Dogecoin-probleem. Musk noemt de situatie ‘duister’ en voegt eraan toe dat ‘Doge-houders die Binance gebruiken, moeten worden beschermd tegen fouten die niet hun schuld zijn’. Zowel Binance CEO Changpeng Zhao als het officiële Twitter-account voor de crypto-uitwisseling reageerden. Dat is wel logisch, want Musk heeft ontzettend veel volgers en invloed.

Het probleem bij Binance resulteerde in talloze foutieve Dogecoin-transacties. Waarbij sommige gebruikers meldden dat hun rekeningen waren bevroren. Dan kun je dus winst mislopen. Of loopt je verlies hoger op. Allebei ongewenst.

Binance

Het officiële Binance-account was het niet eens met Musk over de duistere situatie. “Nee, niet duister – gewoon frustrerend en we werken eraan”, schreef het officiële account van de uitwisseling, wijzend op de thread van Musk met een gedetailleerde uitleg van de situatie die het eerder had gepost.

“De hoofdoorzaak is een technisch probleem tijdens het recente upgradeproces waardoor oude transacties opnieuw werden verzonden naar 1.674 gebruikers”, legde Binance uit, waarbij hij verduidelijkte dat het probleem zich voordeed op Binance en niet op andere crypto-handelsplatforms “. Dit kan nog wel een week lang duren voordat het helemaal is opgelost. Musk is van mening dat er een oplossing moet komen voor de eigenaren van Dogecoin. We zullen zien.