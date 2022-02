Elon Musk geeft een enorm geldbedrag weg!

Gulle Elon. Want Elon Musk heeft miljarden euro’s weggegeven aan het goed doel middels een donatie.

De rijkste man ter wereld zal niet kijken op een miljoentje meer of minder. Of in dit geval een miljard. De meest vermogenden mensen ter wereld zijn niet rijk door enorme flappen met geld, maar meestal door hun grote aandeel in één of meerdere bedrijven. Dat is met Elon Musk niet anders. Maar de ondernemer heeft besloten een deel van zijn vermogen weg te geven. Elon Musk heeft zowaar omgerekend vijf miljard euro aan Tesla weggegeven aan het goede doel.

Elon Musk donatie

Het gaat in totaal om 5 miljoen Tesla aandelen. Het is niet dat Elon Musk zichzelf op de borst klopt door met deze informatie van de donatie te komen. De info is naar buiten gekomen door stukken van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De informatie is publiekelijk en voor iedereen in te zien. Musk gaf de aandelen weg in de periode van 19 tot en met 29 november 2021. Het is alweer een paar maanden geleden dat zich dit heeft voltrokken. Maar die info komt nu pas naar buiten door de SEC-stukken

Onbekend is welk doel Elon Musk gesteund heeft met zijn donatie. In de SEC-stukken hoeft niet te staan welke stichting het bedrag heeft ontvangen.

Fotocredit: Daniel Oberhaus via Flickr