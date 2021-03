Elon Musk geeft zichzelf en collega bizarre functies - Apparata

Creatief is het wel, maar Elon Musk lijkt weer iets van een gekke boom te hebben gerookt, gezien zijn nieuwe functie als Technoking.

Er zal binnen Tesla ongetwijfeld niets veranderen, maar feit is dat er op de personeelsafdeling wel degelijk sprake is van een verandering. De Amerikaanse autofabrikant is met Elon Musk aan het roer alles behalve normaal. Dat kun je terugzien in de nieuwe functies die Elon heeft bedacht.

Officieel aangevraagd bij de SEC, heeft Elon Musk twee nieuwe functies in het leven geroepen. Musk noemt zichzelf Technoking als functie bij Tesla, terwijl zijn collega Zach Kirkhorn de functie als Master of Coin heeft gekregen. Tja, dat is toch wat anders als CEO en CFO. Wat de personen eigenlijk zijn.

Technoking Elon Musk

Formeel verandert er zogezegd niets. Musk blijft CEO en Kirkhorn blijft ook gewoon CFO bij Tesla. De functies die Elon Musk heeft bedacht zijn uitermate creatief, want wij hebben er nog nooit eerder van gehoord.

De mede-oprichter van Tesla weet altijd wel iets opmerkelijks te verzinnen om weer in het nieuws te komen. De laatste tijd gaat het financieel namelijk niet zo lekker met Tesla. Het aandeel van het automerk kelderde en Musk verloor zijn titel als rijkste mens ter wereld. Nou ja, Elon Musk is in elk geval Technoking bij Tesla. Wat dat ook mag betekenen.