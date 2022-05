Elon Musk is afgelopen week flink armer geworden

Vermoedelijk ligt hij er niet wakker van, maar Elon Musk heeft wel flink wat geld minder. Lees hier hoe dat komt.

Dit komt voornamelijk doordat Tesla-aandelen sinds afgelopen vrijdag met 15% zijn gedaald. Het was dus een slechte week voor ’s werelds rijkste persoon. Elon Musk, de baas van Tesla en SpaceX, verloor woensdag $ 15,7 miljard van zijn vermogen, terwijl de aandelen van zijn bedrijf van elektrische voertuigen met 8% daalden.

Musk is armer

De rijkste persoon ter wereld, met een geschatte waarde van 224,5 miljard dollar, is nu 31,4 miljard dollar armer. Volgens schattingen van Forbes is dit aannemelijk te noemen. Dit aangezien de marktkapitalisatie van Tesla deze week met 15% is gekrompen. Dit is veel meer dan de daling van 6% in de technologiesector.

Volgens Wedbush-analist Dan Ives: “Shanghai-fabrieksproblemen als gevolg van het nul-Covid-beleid in China waren van grote invloed op de voorraad in een toch al zenuwachtige situatie” – verwijzend naar de daling van de technische aandelen, die Ives beschrijft als een “groot risico met Tesla vooraan en in het midden.” Nu de inflatie stijgt en de rente stijgt, neemt de vraag van beleggers naar activa die als relatief speculatief worden beschouwd, af.

Zorgen wegnemen

Tijdens de Future of the Car Summit van de Financial Times deed Musk zijn best om de zorgen van beleggers weg te nemen. Daarbij verwijzend naar bemoedigende gesprekken die hij de afgelopen dagen met de Chinese regering heeft gevoerd over de laatste ronde van lockdowns in het land, hoewel hij wel hintte op de mogelijkheid nieuwe Tesla-orders op korte termijn te beperken.

“We gaan dat waarschijnlijk beperken – stop gewoon met het aannemen van bestellingen voor iets langer dan een bepaalde periode”, zei Musk.