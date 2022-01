Elon Musk geeft flink hogere prijs aan futuristische Tesla-functie

Elon Musk doet nog een flinke schep bovenop de al verrassend hoge prijs van de Full Self-Driving-functie voor Tesla.

De Tesla is om veel redenen een premium auto. Vanwege de high-tech functies in de cockpit en daarbuiten moeten gebruikers uiteraard flink wat geld voor een dergelijke e-bolide overhebben. Daar komt vanaf 17 januari een grote smak geld bij, zo kondigt Elon Musk op Twitter aan. De prijs van de Full Self-Driving-functie gaat in de V.S. namelijk met duizenden euro’s omhoog. Het is niet bekend of de prijsverhoging ook naar ons zal komen.

Full Self-Driving duurder

Tesla-klanten hebben uiteenlopende opties bij het samenstellen van een nieuwe auto. Alle Tesla’s hebben standaard Autopilot, een functie voor automatisch sturen, accelereren en remmen. De volgende stap is Enhanced Autopilot, waardoor automatisch inhalen, inparkeren, navigeren en auto summon mogelijk wordt.

Het is de laatste stap die in de V.S. nu nog eens stuk duurder wordt, zo stelt Elon Musk. Full Self-Driving heeft alle bovenstaande functies, plus automatische verkeerslicht- en stopbordherkenning. In Nederland kost deze functie €7.500, terwijl de optie in de V.S. van $10.000 naar $12.000 gaat.

Tesla FSD price rising to $12k on Jan 17 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

Omgerekend was de functie in de V.S. dus al ruim €1300 duurder en nu wordt de prijs omgerekend ruim €3000 duurder dan in Nederland. Daarom lijkt het vrij aannemelijk dat de prijsverhoging op den duur ook in de Benelux van toepassing gaat zijn.