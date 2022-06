Elon Musk: Twitter is saai, laat gebruikers schandalige dingen zeggen!

Twitter is te saai, daar gaat Elon Musk wat aan doen als hij de eigenaar is.

We kennen Elon Musk als iemand die graag zijn mening geeft. Dat siert hem, maar het valt soms verkeerd. Musk heeft deze week Twitter-medewerkers vertelt: maak het minder saai, meer zoals TikTok. Hij zei dit afgelopen donderdag dat zijn focus zou liggen op winst, het wegsnijden van “saaie” inhoud en gebruikers in staat stellen “schandalige” dingen te zeggen.

Musk over Twitter

De CEO van onder andere Tesla sprak donderdag met Twitter-medewerkers om hun vragen te beantwoorden over zijn verwachte aankoop van het bedrijf voor $ 44 miljard. Hoewel ’s werelds rijkste man enig inzicht bood in zijn managementstijl, leek hij werknemers niet veel troost of hoop voor de toekomst te bieden. Hij gaf slechts een schets van welke richting het bedrijf zou uitgaan.

De verslaggevers van de Washington Post die luisterden naar Musks één uur durende gesprek, schreven dat toen hem werd gevraagd naar zijn prioriteiten voor het bedrijf. Hij zei dat het winst zou zijn: de inkomsten van Twitter zijn momenteel hoger dan de kosten, en werknemers zouden het bedrijf productiever moeten maken.

Aankoop en focus

Als de beste man eigenaar wordt gaat hij dus veel veranderen. Hij voegde er echter aan toe dat hij er niet 100% zeker van was of hij CEO zou worden als de deal doorgaat.

Zijn focus zou er ook op gericht zijn om ervoor te zorgen dat mensen geen “saaie” inhoud zien, verwijzend naar TikTok voor een voorbeeld van een effectief platform. Een van de tekortkomingen die hij bij Twitter ziet, is dat meer makers van inhoud de voorkeur geven aan sites zoals YouTube, en dat andere sites meer inkomsten genereren met inhoud dan Twitter. “We moeten mensen toestaan ​​te zeggen wat ze willen”. Dat beloofd wat als hij echt het platform overneemt.