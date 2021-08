Elon Musk verzet zich tegen ‘haastige’ cryptocurrency regelgeving

Elon Musk verzet zich hevig tegen haastige cryptocurrency regelgeving. Deze zou meer kwaad, dan goed doen.

De CEO van Tesla bezit aardig wat digitale munten. Ook mengt hij zich vaak in discussies over de crypto’s. Soms laat hij zich positief uit, soms ook niet. Musk mengt zich nu in de discussie over de mogelijke aanstaande regelgeving.

Musk verzet zich tegen haastige cryptocurrency regelgeving

Hij is het eens met de CEO van Coinbase, Brian Armstrong, dat de Amerikaanse overheid geen winnaars of verliezers mag kiezen in cryptocurrency-innovatie. Op dit moment vindt er een verhitte discussie plaats over regelgeving in Amerika. Dit volgde op de goedkeuring door het Witte Huis van een wijziging van de crypto-belasting op een infrastructuurwet van $1 biljoen. De crypto-industrie en verschillende wetgevers hebben zich hiertegen verzet.

Musk regeerde zoals gewoonlijk op Twitter. Dit keer op een thread van Brian Armstrong over de crypto-belastingwijziging. “Die zou beslissen welke fundamentele technologieën in orde zijn en welke niet in crypto”, schreef Armstrong. “Dit is desastreus.”

Musk reageerde daarop met: “Akkoord, dit is niet het moment om technologiewinnaars of verliezers te kiezen in cryptocurrency-technologie.” Hij voegde eraan toe: “Er is geen crisis die overhaaste regelgeving dwingt.”

Boot missen

De twee zijn het er ook over eens dat als de digitale munten niet omarmt worden, dat de VS de boot mist. Als de VS de innovatie in crypto niet omarmen, dreigt het een financiële opstuwing te worden en een van de snelst groeiende sectoren van de economie mis te lopen. Stel je voor dat we het internet hadden gemist en dat de grootste internetbedrijven in het buitenland waren gebouwd, aldus de techjongens.

In Europa gaan ook dergelijke geruchten rond dat er regelgeving moet komen, maar lijken de beleidsmakers wat afwachtender te zijn. Wellicht dat ze eerst kijken hoe de VS het gaat doen.