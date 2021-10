Elon Musk verzet zich tegen regeringen!

De Tesla CEO Elon Musk verzet zich heftig tegen regeringen die Bitcoin en andere crypto’s willen reguleren, en zegt dat ze ‘niets moeten doen.’

Ja hoor, hij heeft weer van zich laten horen. En dit keer over mogelijke regelgeving van verschillende overheden. Musk vindt namelijk dat overheden niet moeten proberen Bitcoin en andere cryptocurrency te reguleren. “Ik zou zeggen, doe niets”, adviseerde hij.

Musk verzet zich tegen regeringen

Niks doen dus en de crypto’s met rust laten. Dat is het advies van Musk. Hij besprak afgelopen week de stand van zaken over de crypto’s. In antwoord op een vraag van New York Times-columnist Kara Swisher over de vraag of het “het juiste” is voor regeringen om cryptocurrency te reguleren en de controle over te nemen, en of het voor hen mogelijk is om dat te doen, zei hij:

Het is niet mogelijk, denk ik, om crypto te vernietigen, maar het is mogelijk voor regeringen om de vooruitgang ervan te vertragen Musk

Regelgeving

Aan hem werd de specifieke vraag gesteld wat de Amerikaanse overheid zou moeten doen met betrekking tot cryptocurrency. De voorzitter van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, stond eerder op het podium op de conferentie. Hij noemde cryptocurrency het Wilde Westen van financiën. De SEC-chef benadrukte ook dat cryptocurrency “niet goed zal eindigen” als het buiten de bevoegdheid van toezichthouders blijft.

In antwoord op de vraag wat de SEC zou moeten doen aan crypto, zei de baas van Tesla: Ik zou zeggen, doe niets.

Musk ging verder met praten over de langetermijnrol van cryptocurrency in monetaire systemen. Hij merkte op dat crypto “hopelijk de fout en latentie in het geldsysteem, het oude geldsysteem” zal verminderen. Ook China en het harde optreden daar kwam aan bod. Hij antwoordde: “Nou, het lijkt erop dat ze niet van cryptocurrency houden. Ik veronderstel dat cryptocurrency fundamenteel is gericht op het verminderen van de macht van een gecentraliseerde overheid en dat vinden ze niet leuk.”