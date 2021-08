Elon Musk vindt Apple een gierig bedrijf

Daarmee komt Elon Musk op voor bedrijven als Epic Games, dat lijnrecht tegenover Apple staat.

Als jij een mooie app hebt uitgebracht in de Apple Store, moet je 30 procent van de inkomsten vanuit de app afstaan aan Apple. Een hoog percentage, dat al een tijdje nu ter discussie staat. De discussie begon pas echt te lopen toen Epic Games ruzie kreeg met Apple omtrent Fortnite.

Nu spreekt ook Elon Musk zich uit tegen Apple. Dat doet hij op z’n favoriete communicatieplatform: Twitter. Volgens de Tesla-topman is Apple maar een gierig bedrijf, door 30 procent van de inkomsten te eisen. Hij is van mening dat Epic gelijk heeft en dat Apple water bij de wijn moet doen.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Of er op de korte termijn ook daadwerkelijk iets gaat veranderen? Dat is nog maar de vraag. Epic stond op en is nu in een juridische strijd met Apple. De meeste ontwikkelaars zullen het met Epic ongetwijfeld eens zijn, maar houden stilletjes hun mond. Apple heeft immers de monopoly over de eigen store. Apps aanbieden aan iOS- en iPadOS gebruikers moet via de digitale winkel van Apple. En dus zit je aan dat afdragen van 30 procent inkomsten min of meer vast. Daar zal de tweet van Elon Musk weinig aan veranderen.